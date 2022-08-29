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【開學】下月舉行兩場文昌開筆禮　主辦方提醒參拜5個注意事項

社會 17:30 2022/08/29

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(華人廟宇委員會fb)

全港學校本周四（9月1日）開學。文昌帝君主宰人世間功名利祿，很多學生及父母會帶同子女敬拜文昌帝君，祈求學業進步。華人廟宇委員會今日（29日）在社交平台表示，將於9月24及25日，分別在深水埗三太子及北帝廟，以及鴨脷洲洪聖古廟舉行「文昌開筆禮」。

主辦方提醒在疫情下參拜注意事項。

  • 同學按場內指示便可參拜文昌帝君及即場領取開光紀念品
  • 紀念品只派發予親身到廟參拜的學生
  • 避免人群聚集，參加者請勿在廟外排隊等候
  • 除獲豁免人士外，所有人士進入廟宇前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，須符合「疫苗通行證」實施的相關要求
  • 文昌開筆禮或因疫情變化作出調整，請留意委員會最新的公布。

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責任編輯：余思嵐

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