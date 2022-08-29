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【冒充騙款】涉冒PayMe職員騙款案　再多兩男被控串謀詐騙還押候訊

社會 17:17 2022/08/29

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涉冒PAYME職員騙款案，再多兩男被控今於粉嶺裁判法院提堂。資料圖片

有詐騙集團假冒PayMe職員致電市民，訛稱對方的PayMe軟件需要更新，套取對方戶口的一次性驗證碼及密碼後，從對方戶口提取逾150萬元。繼早前5名男女被起訴後，再有2男被落案起訴1項串謀以欺騙手段取得財產罪，今（29日）在粉嶺裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，署理主任裁判官把案件押後至10月24日再訊，待警方進一步調查，2人申請保釋被拒，還押懲教看管。

被告為蘇俊元（19歲）及劉俊誠（18歲），均報稱無業，控罪指他們於2022年1月20日至6月8日期間，串謀以欺騙手段，即虛假地自稱為PayMe職員，致電受害人指其PayMe戶口需要更新，誘使受害人提供一次性密碼及交易編碼，取得後從受害人戶口中迅速提款，從而不誠實地取得141名受害人的逾152.9萬港元，意圖永久地剝奪該141名受害人的上述財產。

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記者：陳曉欣

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