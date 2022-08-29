【失衡凶間】顏卓靈演新片情緒瀕臨崩潰　 心魔來襲惶恐大哭

▲ 《失衡凶間》

《失衡凶間》由三部短篇《死場》、《唐樓》和《暗角》組成。其中《暗角》講述年青歌手悠雅，置新居以方便感情生活發展，可惜事與願違，情緒病愈益加重，屢治不癒，更在夢魘中被可怕眼神窺視，懷疑是多年前目睹的墮樓者死不暝目，令她分不清這是病，還是鬼魅纏身。

顏卓靈（Cherry）飾演的悠雅，本已因多年前的目睹墮樓死者而留下心魔，又因在新居被可怕眼神窺視，令情緒瀕臨崩潰。戲中她要演出角色逐漸失控的情緒，不時因居所的詭異異像處於惶恐，又因心魔來襲而大哭。Cherry在拍攝期間情緒一直處於繃緊，但她卻大呼好玩。

她興奮表示：「Wesley導演非常相信我，很放心將角色交給我發揮，設計角色的情緒和相應的反應。有場戲我要崩潰大哭，導演好像坐在觀眾席欣賞我表演一樣，投入到捨不得嗌cut。我演戲時習慣只要導演不叫停，就會一直演下去。於是，我足足大哭大叫了半個鐘，才完成了那場戲，拍完差點虛脫。但我喜歡這樣的創作過程，給予我空間去發揮想像去豐富角色，令角色更有血有肉。」

導演許業生直認自己『殘忍』，他憶述：「我和Cherry講解劇本時，只告訴了她整個故事發展，但對悠雅的人物設定留白，讓她自己思考。拍攝第一日一開拍，她讓我很放心，因為她的眼淚自然地湧出來。有一次，攝影師忍不住問『為何你還未嗌cut？你真殘忍，她快要哭死。』我只是太投入她潰大哭的情緒，忘了正在拍攝，所以就沒有叫停。Cherry是個不可多得的演員。」

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