【臨海別墅】隱世小島800呎筍盤280萬出售　呎價$3400擁2房海景單位連花園

▲ 「隱世小島」澄碧邨800呎海景單位以$280萬出售。

羨慕外國環境好，低價買大屋? 其實香港同樣有「樓價低，面積大，又有海景」的筍盤放售，呎價約3,440元，即是只需300萬元就可以買到超過800平方呎的單位，十分適合希望遠離繁囂或退休人士居住。

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「隱世小島」由來

▲ 澄碧邨由20幢4層高別墅組成，共220個單位。(資料圖片)

位於大嶼山芝麻灣半島的澄碧邨，由和記黃埔（長實）策劃發展，於1979年落成。由20幢4層高別墅組成，共220個單位，坐擁無敵海景，居住環境寧靜。而屋苑建成初期有船直達中環，加上會所、燒烤埸等設施一應俱全。因此，吸引不少外國公司高層入住。

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不過，其後因管理不善，加上取消來往中環航線，導致居民困難及交通不便，令居民陸續遷出。況且，管理費昂貴及不適宜一般在職人士居住，令出租相當困難，有傳最終因業主拖欠管理費而成為銀主盤，由債權持有人委託出售。

280萬入手800呎海景單位

▲ 忠誠拍賣行將於星期三舉行拍賣會，共有25個物業拍賣。(圖片來源:忠誠拍賣行)

忠誠拍賣行將於星期三(8月31日)在中環德輔道中舉行拍賣會，有住宅、工業大廈及車位等25個物業拍賣。當中，有「隱世小島」之稱的大嶼山澄碧邨最為吸引。該單位為16座地下A室，2房單位實用面積為814平方呎，連184平方呎花園，呎價只需約$3,440，細單位每月管理費為$1800，開拍價$280萬。

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有報道指，早在2020年7月，澄碧邨成功出售位於1樓的666呎銀主盤單位，底價為120萬元，最終以235萬元成交，呎價為3,529元。另外，2021年1月亦有一個中層822呎海景單位以290萬元成交。據悉，2個單位的業主均表示鍾情居住環境寧靜清幽，打算作退休之用。而根據網上樓盤資訊網顯示，最新成交日期為今年7月27日，一個中層822呎單位以198萬元成交。

交通配套

由於沒有道路通往大嶼山或其他地區，所以生活配套只能依靠長洲。現時管理公司提供接駁船方便居民往返長洲，班次約1小時1班，時間由早上6時至晚上11時45分。居民亦可自行轉乘渡輪出中環，而從澄碧邨到長洲再到中環，約需時1.5小時。

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責任編緝：張懿慧