【釜日電影奬】湯唯與全度妍角逐爭影后　《緊急迫降》入圍5項提名成大贏家

▲ 2022釜日電影奬公布提名名單。

由大鐘奬導演韓在林耗時10年傾力製作，斥資300億韓圜打造的年度災難鉅獻《緊急迫降》由韓國影壇巨星康城影帝宋康昊、李炳憲、康城影后全度妍主演，於香港上映後好評不斷，結集罕有空難題材，涉獵國際外交關係，更合時地寫下致命病毒對全球的深遠影響。

認真製作感動全港觀眾，截至週末電影已錄得625萬票房，衝上2022年香港韓片票房冠軍。

【分手的決心】湯唯因拍韓片覓如意郎君 具語言天份一個方法講流利韓文

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入圍5項提名

韓國方面再傳來好消息，《緊》片於《2022釜日電影奬》獲5項提名，包括「最佳電影」、「最佳攝影」、「最佳女主角」全度妍、「最佳男配角」任時完及「最佳女配角」金素辰，眾人呼聲甚高。其中，全度妍在「最佳女主角」獎項中將火拼《分手的決心》的湯唯，兩個演技派看來將有一番競爭。頒獎典禮將於10月6日舉行。

而任時完的演技早前已被影帝宋康昊加以肯定，更被宋康昊預言任時完必定憑電影跑出。

平日形象溫文優雅的時完，今次「反差萌」演出成為恐佈襲擊的始作俑者，眼神凌厲且恐怖，難怪早前經理人公司在社交平台中發佈「時完不會傷害人，只會讓人心動，攻佔你的心」的留言，將粉絲帶回真實世界。而他接受韓國傳媒採訪也提到：「真的很想說，想再次提醒大家，作品中反面角色只是作品需要而已，絕對和我的性格沒有任何關係。」

當被問到如果反派角色大受歡迎，一直有反面角色的邀約怎麼辦？他笑言「除了反面角色，如果接不到其他角色，我會一直演戲，直到能接到其他類型的角色。完全沒有這種擔心和負擔。」

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