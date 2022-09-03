英國大學UCAS 2023搶先申請！

英國一直是香港學生留學的首選之地，但從選校、報名到申請簽證，每一個步驟都需要長時間準備，當中更有不少要注意的地方，隨時影響留學安排！無論打算親力親為抑或委託別人代辦，家長和同學都應該及早開始準備，爭取機會入讀心儀學科！



1) 英國大學：留意申請要求



英國大學統一採用UCAS（英國大學聯招系統）招生，2023年度的UCAS於9月6日開始接受報名。若想報讀醫科應及早申請，其截止報名日期會較其他學科早，一般在上一學年的10月15日或之前。

英國學士學位課程通常為3年制，相比香港大學早一年畢業，惟蘇格蘭地區規定為4年制。至於一些專業學科如醫科、藥劑學及建築學等學士課程，則為4至6年不等。大學課程多元化，提供的科目選擇遠較香港多，例如脊醫、飛機工程、災難管理、博物館學和獸醫課程等，而學位亦相對充裕，同學比較容易獲心儀課程取錄。

香港學生可以憑DSE成績申請英國大學，收生要求視乎個別大學排名及學科名額。一般而言，同學須於DSE成績取得三科554至444，部分專科則要求5*55。此外，大學會要求同學具備一定的英語水平，例如在IELTS國際英語水平測試中取得最少6.0分。如果成績未達入學要求，可以報讀大學預備班(Foundation)，大學文憑(Diploma)或國際基礎大一課程(International Year 1)，爭取日後銜接學位課程。



特別推薦多年來培育很多醫科人才的University of Dundee，這所大學在很多領域中的研究都達到世界級水平，尤其在醫學、牙科等方面。根據The Times & Sunday Times Good University Guide 2022，學校在英國130多間大學中名列第35名，而Medicine更位居全英第7。

2) 英國中學：慎選學校類型



英國中學分傳統寄宿學校和預科學院兩大類，選校時應考慮是否適合自己。預科學院較着重學術成績，對學生自律性的要求極高，甚至可能需要留班或轉校，以打造極高A*至A成績比例數據，從而提高學校排名。至於寄宿學校的學術表現雖然未必如預科學院，但強調學生的多元化發展，提供不同種類的課外活動，收生也較廣泛；加上歷史悠久，成績數據相對較準確和可信。以下為兩間近年受歡迎的中學，供家長參考：

Cardiff Sixth Form College 為升讀頂尖學府鋪路



這所小型私立預科學院位於英國Wales首都兼最大城市Cardiff，提供A-level課程並採用小班教學。於2021年A-level中，98%學生取得A*至A的成績，其中7名學生成功入讀University of Oxford及University of Cambridge，亦有42%考入G5「超級精英」大學、88%入讀QS Top Universities，學術成績驕人。作為不少尖子學生的升學選擇，該校收生要求很高，除品學兼優以外，還須經過入學考試及評估。



Queen Ethelburga’s Collegiate 全歐洲最具規模學校之一



這所男女子私立寄宿學校位於York，距離曼徹斯特機場約一小時三十分鐘，學校設施充裕，被譽為全歐洲最具規模學校之一。本校主張小班教學，大部份老師都持有碩士學位，更有一些老師持有博士學位，所以令到本校的畢業生也能夠考獲佳績。在2021年的A-Level考試中，接近85%的學生考獲A*-A，有不少學生入讀Cambridge、Oxford、UCL、Imperial College London、King’s College London 等高等學府。

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英國中學及大學聯招 UK Boarding School & UCAS Session 2023

日期：2022年9月10日（星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：金鐘JW萬豪酒店3樓 (太古廣場—港鐵金鐘站F出口)

詳情：https://www.eventbrite.com/e/406602849067

琥珀教育：http://amberedu.com.hk/

查詢：2377-7880 (旺角)、2377-7889(尖沙咀)、2377-7888(灣仔琥珀薈)



(特約)