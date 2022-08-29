【痞子殿下】當年放棄選港男　張頴康拒走捷徑：踏踏實實去做演員

入行超過20年的張頴康早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，大談由「劉德華契仔」到做演員的心路歷程及種種辛酸，節目將於今晚播出。

一直抱住「當一個沉實演員」心態的張頴康，多年來堅持不走「捷徑」、默默耕耘，終於2016年勇奪「飛躍進步男藝員」殊榮；之後逐漸受重用並於劇集《痞子殿下》、《換命真相》、《逆天奇案》等有不錯發揮機會，演技備受肯定。

張頴康透露入行是因為中學時期一次機緣巧合下，去了劉德華（華仔）公司經理人部門面試，他笑謂當時完全被華仔「靚仔樣」分散了注意力：「第一次見佢心諗『嘩，個鼻好靚呀！』，嗰時我真係聽唔到佢講咩，因為淨係留意住佢個樣。」

▲ 張頴康大談由「劉德華契仔」到加入無綫拍劇的心路歷程及辛酸。

放棄選香港先生

張頴康續指之後雖成功簽約成為華仔旗下藝人，並獲得培訓兼出歌機會，可惜卻因自己欠缺天份打消繼續闖樂壇念頭，並轉投影視圈。

他透露當年加入TVB有兩條路，一條是「捷徑」由華仔提名《香港先生選舉》，另一條是報讀藝訓班，踏實的張頴康選擇了後者：「雖然慢啲，但我做演員想從頭嚟過、踏踏實實去做。」

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回港受冷待

談到辛酸史，張頴康透露入行初期雖已憑馬來西亞電影《太陽雨》登上威尼斯影展紅地氈，可惜回港後依然備受冷待，更甚是出演角色連對白也沒有：「嗰時都叫做代表香港去，之後返嚟又係做啲街坊角色，有啲難受，我冇諗過真係一、兩句對白都冇……」幸好張頴康沒有放棄，更主動積極爭取機會。

另張頴康還會大談當年如何為了家庭轉行及在拼搏過程中遇上車禍、如何因為太太麥雅緻（Angie）一句「屋企等我嚟頂」、決心返回無綫並接下《回到三國》「范根」這個讓其人生踏上轉捩點的重要角色。

▲ 張頴康一家五口。

感謝太太支持

張頴康還會暢談多年來如何因為銀屑病身心飽受煎熬、如何靠Angie的支持及信任捱到今天。

最後張頴康隔空向老婆大派愛的宣言：「冇佢就唔會有我，而家可以擁有一個家庭、可以無憂無慮地去做自己鍾意嘅嘢，都要多謝我太太。」