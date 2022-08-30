【人間英靈】葉巧琳比男友更愛打機　Mischa從遊戲頓悟：人生不能重來

▲ 葉巧琳新歌以打機比喻人生。

兩年前，葉巧琳（Mischa）參加《全民造星III》時，早已是出道了5年的歌手，她抱著抓緊最後機會的心態，最後打入五甲，雖然知名度提升了，但音樂路依然不易行。去年曾以一曲《難道我還未夠難》作自我打氣的她，自言就如遊戲世界內的一個戰士，未到最後一刻，也不輕言戰敗。

葉巧琳在2015年以個人歌手身份出道，打扮比較文青feel，至參加《全民造星III》後，把頭髮染成紫紅，形象和個性更為鮮明，也更突顯她率直的一面。

▲ 「難」和「痛」仿似已成為葉巧琳追夢的代名詞。(攝影：eric）

【人間英靈】葉巧琳新歌MV化身戰鬥格女神 武打場面玩火劍親身上陣

她亦承認可能是人生經歷，或是個性使然，一向比較硬淨，笑言比男朋友更man。「我家人也不是如此性格，哥哥和男友都是保守型，我是不識死，做了先算，幸好另一半就會深思熟慮，若我衝得太急，便會拉我一把，所以才會如此夾。」

由打機學做人

葉巧琳的「男子氣概」，還見諸在她比起不少男生更愛打機的喜好。她並非以打機來消磨時間，而是會沉迷以至研究，每開始一個新遊戲，連續花上幾小時去打爆機，對她來說是等閒的事。

她指這個嗜好，絕對是家族基因。「我和哥哥自細便喜歡打機，連媽媽都是如此，以前她打Game Boy，現在則打iPad遊戲。」

最新影片：胡定欣訪問

葉巧琳就喜歡打RPG遊戲。「我很享受進入遊戲世界的感覺，可能每次要花5、60小時去打，但不覺得浪費時間，因為每一個遊戲都有其世界觀及哲學，我打完機還會去看不同的解讀，在當中得到很多人生啟發，亦一直很想把打機學問結合在自己的音樂上。」

▲ 熱愛打機的她，就將音樂和打機結合，展開為期一年的音樂企畫《The Odyssey of Freya》。

因此，葉巧琳已著手籌備為期一年的音樂企畫《The Odyssey of Freya》，建構出一個虛擬遊戲世界角色Freya，而企畫的第一首歌《人間英靈》，便寄語大家在面對困境時要有打不死精神，是她的自勉，也是送給聽眾的寄語。

不為曾退學而後悔

葉巧琳回想自己的人生，也如遊戲人物一樣逐關逐關逐關走過來。中學讀理科出身的Mischa，讀書成績不俗，曾考入美國University of San Francisco，原先打算在美國讀一年後，再返香港考醫學院，可是因為年少貪玩，令她無心向學，中途要折返回港，亦因未找到方向，荒廢了一年的光陰。

她坦言：「那一年我沒讀書也沒工作，只是在家一直打Online Gama ，可能因太沉迷，沒為意時間過得那麼快，有天突然覺得好像打夠了，便重新再思考未來。」

由於她小時候有學鋼琴，在父親的建議下，便報讀教育學院音樂系，兩年後再轉讀演藝學院，雖然由教育學院至演藝畢業，她共花了近七年時間，卻讓她踏上了音樂的路。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

縱然人生路兜轉，她卻從沒有為任何一刻而後悔。「我知道做人不同打機，不能Re-start，也不能儲起data再新再來，現實就是要不斷向前行，如果你要為以前的決定而後悔，便只會永遠活在過去，人是應該要在活在現在和未來。」

愛貓成心靈慰藉

有過經歷，才會更堅強。去年詞人黃偉文為她寫了《難道我還未夠難》，作為葉巧琳的階段性總結。到新歌《人間英靈》，也再強調Mischa以硬淨強悍戰勝人間的痛苦。

「難」和「痛」仿如成為葉巧琳的形容詞。她笑道：「其實只是剛巧有兩首歌講這些題材而已。」

▲ 今年為張敬軒演唱會任嘉賓，獲對方暖心鼓勵。

對面對逆境，葉巧琳總是選擇勇敢面對。「失意時，我會把感覺沉澱，進入另一世界，即是靠打機去抒發，消失一陣子後，便會找朋友傾訴，但不會失去希望，我比較積極，人要有Hope，要相信未來有光明，才能在艱難的日子走下去，Wyman上次寫《難道我還未夠難》也給我兩個版本，一個較Dark，一個有期盼，我當然喜歡後者。」

在人生和事業路上，Mischa除有另一半陪伴，兩隻英短愛貓班迪和蘿拉也是她的心靈慰藉，自言工作壓力再大，只要每天早上起床，看見這兩隻小毛球，壓力便會煙消雲散。

「我由入行起，便先後領養了牠們，已經將兩貓視作子女，現時牠們年紀漸大，身體偶有毛病，我都會人睡不好，平時做完工作，都會立即回家，全公司都知我不去宵夜應酬的。」卸下刀槍不入的戰甲，葉巧琳也有柔情似水的一面。

造型 : Daniel Cheung

服裝：Diesel、 Charles & Keith（鞋及飾物）

記者：區家歷