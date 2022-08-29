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【防疫措施】本港不能再用減低風險作政策首要　議員倡加商業及教育等專家分析平衡防疫

社會 17:51 2022/08/29

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(陳永康攝)

本港確診數字上升。立法會議員江玉歡今日（29日）表示，本港不能再用減低風險作政策目標之首，專家委員會可考慮加入其他金融、商業、航運旅遊業、安老、教育及青少年等專家，使防疫政策得以平衡，使各方意見和利益得以照顧。

江玉歡在社交平台指，若疫症數字持續上升，有機會停止面授課，學習模式又再一次隨意更改，影響的不只是學生，更有無數家長，希望政府明白不是每個家庭也有傭人照顧學童，過去一段長時間網課和「話放就放」的暑假已令一眾草根階層的家長頓失預算，結果很多低收入家庭子女的學習大受影響，學習的專注度和成績大不如前。

她表示，既然大部份市民已打了兩至三針，口罩檢測從未停止，現時政策不能走出迷宮，因為未有一套整體政策目標，口號不能解決問題，只有清晰￼￼明確的政策目標，如減少市民不便、盡快回復正常生活、恢復金融經濟原有發展和動力、重建市民身心健康等，才能令所有措施不會亂打亂撞，令市民無所適從。

江議員又指，本港雖然疫症宗數上升，但綜觀整體接種數字、可用藥物、死亡及重症比例，已不能再用減低風險作政策目標之首，既然純醫學理論不能走出三年的困境，專家委員會是否也需要加入其他金融、商業、航運旅遊業、安老、教育及青少年等專家，使防疫政策得以平衡，使各方意見和利益得以照顧。

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責任編輯：余思嵐

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