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【人口販賣】再多1名東南亞遭「賣豬仔」港人回港　至今13人獲救

社會 17:47 2022/08/29

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再多1名東南亞遭「賣豬仔」港人回港，至今13人獲救。（資料圖片）

保安局發言人今日（29日）表示，再多一名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日安全由泰國回港。自保安局專責小組成立以來，合共13名求助人已經在其協調下安全回港。

發言人呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

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記者：黃穎津

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