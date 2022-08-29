【新興運動】健球校際賽參賽人數歷屆最多　王錦輝中小學奪小學組冠軍

▲ 「港青京士柏健球校際賽2022」吸引多達逾400位選手參加，是歷屆最多。（有關機構提供）

學界賽事本年度開始復常，其中新興運動「港青京士柏健球校際賽2022」於8月3、4及6 日圓滿舉行，吸引多達逾400位選手參加。其中，位於葵涌的棉紡會中學包攬高中組所有組別及初中男、女組別冠軍，而小學混合組則由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學奪冠。

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全球唯一3隊對賽球類運動

近年香港不少新興運動冒起，全球唯一一項三隊對賽球類運動的健球（Kin-Ball®）於2015年引入香港，致力推廣健球的香港健球總會（健總），至今已為過百間中小學提供健球體驗課程及校隊訓練。踏入2022/23學年，健總更破天荒推出校隊培訓計劃，免費協助全港中、小學及大專學府組建健球校隊，提拔有潛質的運動員，參加國際賽事。

▲ 健球重視團隊合作，有助培育小朋友禮儀及社交能力。（有關機構提供）

今次培訓計劃由康文署「新興體育活動資助先導計劃」資助，10間參與計劃的院校由健總提供教練及器材，於2022年8月至2023年3月課餘時段，進行共8節的每月常規訓練課程。課程完畢後，同學們更可參與下一年度3月及7月由健總舉辦的健球校際賽。而校隊培訓計劃即日起接受報名，詳情請【按此】。

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健球「巨型」外表霸氣，實則卻非常「紳士」，比賽時甚少身體接觸、無高強度碰撞，加上三隊對戰的獨特模式，講求戰術規劃及臨場變通，不但鍛鍊青少年的「腦力」，還能培養互相尊重包容和團隊合作精神，所以在國際間備受學校歡迎。

▲ 得獎隊伍。（有關機構提供）

而本學年由香港健球總會及香港基督教青年會京士柏百周年紀念中心合辦的「港青京士柏健球校際賽 2022」圓滿結束，參賽隊伍及人數均為歷屆最多。

▲ 健總會提拔有潛質運動員參加國際賽。（有關機構提供）

其中，成立健球校隊超過3年的棉紡會中學以王者姿態橫掃頒獎台，包攬高中組所有組別及初中男、女組別冠軍，初中混合組則由嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學奪冠，棉紡會中學居亞。至於而小學混合組方面，則由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學B隊奪得冠軍。

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責任編輯︰林綺玲