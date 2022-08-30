【迪士尼樂園】自閉症兒童遊樂園了解自然生態　家長：小朋友主動接觸植物好驚喜

▲ （迪士尼提供）

香港迪士尼樂園度假區注重綠色環境及樹木保育工作，園藝部的專業團隊接近100人，負責度假區內的樹木保育及管理、園藝設計及維修保養等工作。今個月中，度假區舉辦了香港迪士尼綠「識」園藝導賞，並與香港社會服務聯會及香港復康聯會合作，透過循道衛理楊震社會服務處，邀請一班自閉症兒童及其家庭近50人，讓較少機會到戶外體驗學習的一班小朋友親身遊覽迪士尼，並以不同感官接觸樂園的綠色環境，從中學習植物與日常生活的關係。

香港迪士尼安排兩位經驗豐富的園藝部演藝人員 ── Winnie 和 Henry成為導賞員，向參與活動的小朋友和家長介紹樂園的各種植物。 導賞先由活動教室開始，小朋友在課室內接觸樹葉、花朵等植物樣本，初步認識植物的構造，體驗植物的觸感和氣味。然後，導賞員便帶領小朋友和家長一起遊覽樂園的「美國小鎮大街」及「探險世界」，觀賞不同園區內的樹木和園景。「探險世界」是一個遠離文明世界的森林，植物的造型會傾向原始和自然，並選取面積較大塊的花和葉。

「美國小鎮大街」則以「優美雅緻」爲主題，設有多個經細心修剪及打理的花園、樹木 和薔薇花叢，而花壇和花圃亦會經常修飾，確保小鎭大街全年也色彩繽紛。看見樂園內不同特色的花草樹木，參與的小朋友都很雀躍，有小朋友更主動舉手問問題！

香港迪士尼樂園度假區園藝服務經理陳慧慈表示：「今次是香港迪士尼首次邀請自閉症兒童參與園藝導賞，在設計導賞行程時需要更花心思 — 導賞團先在課室內利用植物 樣本，吸引小朋友接觸植物，運用視覺、嗅覺和觸覺等不同感官，先對植物有基本認識，然 後帶小朋友到樂園親身接觸植物，從而學習人和植物的關係，和學識愛護大自然。」

譚太的兒子今年四歲半，患有自閉症，專注力比較弱，喜歡動態學習。譚太指，平時會帶小朋友到公園遊玩，但疫情下少了很多機會。今次香港迪士尼提供專業導賞給小朋友，透過多感官接觸不同種類的植物， 是一個很好的體驗。而今次過程中看見小朋友主動接觸植物，是一個大突破，令她很驚喜

循道衛理楊震社會服務處 - 復康服務部 到校學前康復服務主管鄭婷欣，主要為有特殊需要 的兒童提供早期介入服務，及提供支援給予家長及照顧者，她指今次活動有助提升小朋友的 生活經驗，加強他們對不同感官刺激的接納：「自閉症學童因興趣較狹隘，部份亦有感覺統合失調情況，因此他們面對環境轉變、接觸新事物及適應社會時，需要較多時間及循序漸進的引導。今次透過香港迪士尼綠『識』園藝導賞活動，令自閉症兒童可按照自己的步伐，配合導賞員及跨專業團隊的引導，讓他們安心探索樂園的花草樹木，學習各種植物知識，並透過各方面的感官刺激提升他們接納新事物的能力，期望從而提升整體學習能力，讓他們更容易適應外界環境。」

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責任編輯：陳麗娜