【男人最痛】花灑式排尿是前列腺增生警號　醫生：延誤醫治嚴重可致尿失禁

▲ 當男士出現排尿時尿流細弱、斷斷續續，甚至小便見血等情況，便有機會患上前列腺增生。(iStock圖片)

隨著年紀漸長，身體機能出現退化是正常事，就如年長會生白頭髮一樣，而男士年長時更有機會出現前列腺增生，引起排尿困難，嚴重的更會引起尿失禁等問題。泌尿外科專科醫生何國樑指，現時約有四成50歲或以上香港男士出現前列腺增生，更強調絕非令人羞於啟齒的隱疾，及早面對才是治標治本之道。

男士的下泌尿道器官包括膀胱、前列腺和尿道，功能相輔相成。許多疾病也可導致下泌尿道症狀，前列腺良性增生是其一，即前列腺增生的位置阻止了排尿通道。其主要症狀是排尿時尿流細弱、斷斷續續，甚至小便見血。同時亦伴隨夜尿次數頻密，每晚多達兩次或以上，或是跟同年紀的人一起去洗手間，卻花更多時間才排完尿等，便需要找醫生做檢查。

花灑式排尿

有患者求診時指出：「根本無尿柱，完全散晒，好似花灑咁。」何醫生以消防喉噴水來比喻男士正常排尿時的尿柱狀況，當前列腺增生時，就像兩顆石頭夾著消防喉喉管，水柱便會散開，也射不遠。即是排尿時會弄得一地都是尿，十分狼狽。這大都需要10年以上的慢慢演變，由尿柱到半條尿柱，再到花灑式散開，完全無尿柱。

何醫生指現時大約有四成男士出現前列腺增生。多數在50歲後病發，最常見六、七十歲患者。即年紀愈大，前列腺愈有機會增生，變得愈來愈肥大，這是器官的退化性改變，跟白頭髮隨年紀愈大愈多一樣。「前列腺增生並沒有特別原因引致，跟生活習慣無太大關係，但亦有可能跟遺傳因素有關。」

何醫生指前列腺增生的病徵不是一下子就出現，而是日積月累，甚至10年計，慢慢演變而來。他說：「很多患者對症狀早已習以為常，不覺得有病。如第一、兩年夜尿只起身一次，第三、四年起身兩次，之後甚至變為四、五次，認為在日間補眠就無問題。」

延誤醫治引起併發症

不少男士抱著「年齡大係咁架啦，無得醫」的心態，視排尿問題為平常事，亦有不少男士克服不了心理關口，覺得丟臉而諱疾忌醫。「前列腺增生對日常生活影響很大，他們會因為經常想去洗手間，變成局限於一個小時生活圈的活動範圍。更不會想遠行，覺得坐長途車難找洗手間，有無形的心理壓力。」

▲ 泌尿外科專科醫生何國樑指，本地有超過4成50歲或以上男士出現前列腺增生。(被訪者提供照片)

何醫生認為諱疾忌醫的情況最為危險，待病情惡化得很嚴重時才不得不面對，特別是誘發出併發症時，曾有患者在家中暈倒，才知出現腎衰竭併發症，腎臟完全失去功能，不能排出毒素。

其他常見併發症亦有小便見血、急性尿閉塞，即不能排尿；膀胱石，即排尿不清，尿液經常儲在膀胱之中。曾有患者肚脹了很久，看似懷孕三、四個月般，受不了才求醫，發現其膀胱內存有近兩公升的尿，足足一枝大可樂的容量，這便是前列腺增生位置阻礙了排尿通道所致。

有患者平日小便時不太暢順，後又因每當起身或跑步時，總感到膀胱處好像有東西「撞下撞下」而求醫。X光檢查後竟發現有十多粒膀胱石，就像在身體內放了十多粒小石頭一樣。這正是前列腺增生致排尿不好，引起膀胱生石的併發症。

▲ 圖右為前列腺增生的示意圖，圖左則是正常狀態。(iStock圖片)

嚴重可致尿失禁

前列腺增生較嚴重時亦有機會出現尿失禁。何醫生指，正常人排尿是將膀胱中的尿液全部排出，不留一滴。當前列腺增生會阻礙排尿通道，假設每次排尿是300毫升，卻剩下100毫升在膀胱。膀胱每次排尿時都「儲起」部分尿液，就像銀行儲錢一樣，久而久之，最終可能儲了數百毫升尿液，進而影響膀胱的收縮能力；嚴重的更會發展至排出100毫升尿液，卻儲起300毫升。當膀胱儲不了那麼多尿液時，便會出現尿失禁。

在治療方面，何醫生指當病情輕微時，可先從改變生活習慣來着手。盡量少飲利尿的飲料，如咖啡、茶以及重味的食物，免得加重病情。建議飲水可分數次飲，不要一次大量飲水；睡前兩三小時避免飲大碗湯，以減少夜尿次數。

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何醫生強調，前列腺增生的病情會隨著年紀漸長而加重，即使初時輕微，最終都會變成中等，甚至嚴重，因此需要配合藥物治療。主要有兩類藥物，一是放鬆前列腺管道，一是賀爾蒙抑制劑。後者針對前列腺增生組織較大的患者，能有效縮細增生組織。不過藥物治療只是治標不治本，食了一段長時間等都有機會失效，控制不了病情，此時會建議進行手術，才是治本的方法。

記者︰劉妙賢