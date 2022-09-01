【校長專欄】學校的功能不只是教育精英學生 校長：是培育學生成為精英

▲ 學校的功能不只是教育精英學生，而是培育學生成為精英。

車箱廣播:「下一站......大窩口」。離開月台出閘後，走過行人天橋，只需數分鐘便到達新學年的上班地點——佛教林炳炎紀念學校。對於新工作環境並不感到陌生，因為自上學年開始，佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學連續兩年為六年級學生舉行聯校「夢飛翔空中畢業禮」，亦因為這次的因緣，兩校開展了設施互用計劃，兩校學生可使用彼此學校的特色設施，如﹕攀石牆、繩網陣、 數碼星象館等。

學校創校已逾50年，在歷任校長的帶領及教師團隊努力下，佛教林炳炎紀念學校已建立其特色的課程發展及教學活動，如一直以來對生命教育的推廣。在上任李玉枝校長的帶領下，又進一步加強英語教育的發展，共聘請了4位外籍英語老師，教授不同的英語課程或活動。此外，亦引入歷奇課程及大笑瑜伽等。因此我上任後的其中一個任務，便是做好傳承與發展，既保留學校的發展特色，亦在此基礎上加入與時並進的元素。

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校長的教育理念帶領著學校的發展方向，在21世紀的教育中，我深信全人教展，每位學生皆有其獨特性，經過適當的培育，皆能成為棟樑。故在知識層面的培育上，會重視建立良好的閱讀氛圍、加強教育科技的運用、發展學生的兩文四語(粵語、英語、普通話和程式語言)。在價值教育方面，秉承一貫重視生命教育，培育學生自信堅毅的品格，同時引入「Just Feel感講社會情緒教育計劃」，顧及學生身、心、靈的發展，期盼能讓學生在一個愛與鼓勵下的環境茁壯成長。

而在學生技能培育層面，將持續引入不同的歷奇課程及活動。歷奇的定義是指讓學生經歷一些具挑戰性、新鮮感及與慣常學習方式截然不同的活動，以豐富學生的學習經歷，並在過程中培育各項相關的技能，讓學生多元成長。

學校的功能不只是教育精英學生，而是培育學生成為精英。讓「炎」中有愛，培育孩子成為明日領袖。

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