【7.21暴動案】63歲男涉元朗暴動案　法官押後9.7裁決

▲ 被告程偉明(左)涉7.21元朗暴動事件，押後至10月10日裁決。資料圖片

2019年元朗站7.21襲擊事件中，繼早前7名白衣人被判監後，再有1名63歲男子被控暴動及蓄意傷人2罪，案件今（29日）於區域法院結案陳詞。控方指，被告的身型和裝束均與涉案男子吻合，辯方則批評控方以模糊的影像「指騾為馬」，並指白衣人是透過集結維護社會安寧。暫委法官聽罷雙方陳詞，押後至9月7日裁決。

被告程偉明（63歲）被控1項暴動罪及1項有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2019年7月21日，在元朗地鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而與其他人，串謀、非法及惡意傷害他們。本案為區域法院案件，移師西九龍裁判法院審理。

控方結案陳詞指，本案爭議點為辨認證供。元朗站襲擊事件前，鳳攸北街出現的男子A身穿白T恤，印有老虎圖案，穿深色長褲，一身打扮非常獨特。警員翻看數百小時的片段後，找不出有另一人有相同打扮，A與被告的髮型、身型和衣著均吻合，亦只有被告以上述打扮在元朗站暴動現場出現。

控方續指，男子A和另外2名被拍到在元朗站打人的男子在鳳攸北街出現，之後一同在元朗站出現，可幫助法庭推論被告就是A。A被拍得三度在站內打人，指揮人上月台，足以證明A有意圖參與暴動，破壞社會安寧。不論被告是否如辯方指保衛家園，根據案例被告參與暴動的動機並不重要，被告的行為足證其破壞社會安寧的意圖。

控方續指，辯方稱白衣人欲維護社會安寧，有「代理人執法的味道」一說沒有證據基礎，而案中亦沒有相關證據。控方亦反駁指，案發時有白衣人衝入站內，有人在閘外主動攻擊閘內的人，最後更衝上月台，完全不符合辯方指的白衣人透過集結維護社會安寧。

辯方陳詞指，片段沒有清晰拍到涉案男子的容貌，狠批控方憑模糊的影像「指騾為馬」。辯方又指，白衣人聚集的目的是維權和保衛家園，同意似非法集結，但不等於暴動。

暫委法官黃興偉聽罷雙方陳詞，押後案件至9月7日裁決，被告續准保釋。

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記者：陳曉欣