【媽媽自強】18歲懷孕產子遭受白眼　年輕媽媽學禪繞畫創業化解產後焦慮

▲ 年輕媽媽桃桃於18歲懷孕產子備受壓力，透過學禪繞畫化解產後焦慮，現時更把興趣化成事業。

年輕媽媽產後可憑一技之長開創事業。現年24歲的桃桃育有一名5歲兒子，產後她一度情緒受困，後來偶然認識到禪繞（Zentangle）藝術，慢慢憑著藝術緩解焦慮。桃桃隨後更進一步深造，考獲國際認可的禪繞藝術導師牌照開班授徒，甚至走入本地大型企業如AIA教員工禪繞技巧，幫助更多人了解禪繞藝術之美及排解壓力。

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桃桃早於18歲時懷孕，她腹大便便走在街上，卻往往會招來異樣目光，「坐巴士會有啲姨姨望望吓，講啲說話咁」，以上種種都令桃桃備受壓力。分娩後，桃桃亦要貫注心力照顧初生嬰兒，凌晨起身餵奶換尿片可謂平常不過，日子久了，亦令桃桃積累了一些戾氣，卻又無處發洩，尤幸桃桃接觸到禪繞藝術，便有了消解憂慮的途徑。

▲ 桃桃為照顧兒子毅然辭工做全職媽媽，在餘暇時間就鑽研禪繞畫。（相片由受訪者提供）

年輕產子壓力大 學藝術宣洩

桃桃認識禪繞全因一次偶然。誕下兒子後，醫院護士嘗試為桃桃安排一些活動，以供她靜養：「當時姑娘覺得我後生，應該鍾意畫畫，就安排我去學禪繞。」桃桃雖然有畫水彩畫的習慣，卻從未接觸禪繞，首次接觸後，她便對禪繞產生了興趣：

老師不斷強調，禪繞並無分對錯，大家可以隨意畫出自己所想，我當時半信半疑，但畫畫下又真係覺得壓力少咗。

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興趣變專業 開班授課被質疑

誕下兒子後，桃桃一度重返職場，然而不久後，桃桃還是希望多陪伴孩子成長，毅然辭工成為全職媽媽。自此，桃桃便過著一邊照顧兒子，一邊在餘暇時間鑽研禪繞的生活。及後桃桃把興趣化成專業，去年成功考取國際認可的禪繞藝術導師牌照，並與NGO合作開班授徒。

▲ （相片由受訪者提供）

可是年輕媽媽的能力屢受質疑，有一次，桃桃如常到社區中心教授中年婦女禪繞，期間分享自己的人生經歷，卻受到學員冷眼：

我當時就話，其實在座大家都係媽媽，就算我係年輕媽媽，又何必要hashtag標籤我？

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桃桃的話讓在場的學生為之感動，當時出言質疑的學員，後來亦與桃桃冰釋前嫌。經此一役，桃桃才發現禪繞不但能使她心境平靜及提升自信，面對別人的目光仍能處之泰然，她還可以藉禪繞說出自己的故事，以生命影響生命。

如今她除了繼續在NGO開班教禪繞，最近亦與本地企業如AIA，合作開辦禪繞工作坊，作為員工康樂活動，教導他們如何以藝術紓緩壓力。近月桃桃更開設了工作室，繼續發展導師事業。儘管桃桃最近在工作方面大展拳腳，但她依然堅持將孩子放在首位，因為桃桃認為與孩子相處的時光無比珍貴。

小朋友成長得好快，錯過咗同佢一齊嘅時間，幾多錢都買唔返。

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責任編輯︰林綺玲