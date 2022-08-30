【不倒媽媽】走出喪夫陰影再患癌 堅強媽媽為見證3名子女成長戰勝病魔

▲ 社工分享一個不倒媽媽的故事。

「生、老、病、死」是每個人的必經階段，死亡或許會突然來臨，當面對摯愛的家人突然離世時，驚訝、悲傷、哀痛自然接踵而來。若離世的家人是家中的經濟支柱，留下來的家人需要面對經濟困難、缺乏照顧等生活難題，家庭頓時變得不再一樣。

筆者過去數年提供支援服務予經歷突發意外，或患有嚴重疾病而失去經濟支柱的家庭。雖然這些家庭在面對親人離世這個重大危機的時候，會經歷哀傷和悲痛，但我們不能輕看人的復元和意志力，實際上有不少家庭能夠在面對哀傷的過程中，找到支持他們的力量，讓他們慢慢建立新生活。

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一個不倒媽媽的故事

筆者最深刻的是曾經支援過一個一家五口的家庭。原先父母一直辛勤工作照顧子女，但有一天父親突然在家暈倒後送院搶救不治，最終遺下了母親和仍然在學的3名子女。母親當時只是做基層工作，收入不多，卻要承受龐大的經濟壓力。與此同時，母親曾有一段時間經常戴着帽子外出，害怕接觸身邊的人，亦擔心在家憶起傷痛而不願獨自在家。

飽受沉重的壓力下，更出現情緒問題，需要尋求社工協助，處理哀傷情緒及申請基金應付生活。接受輔導後，母親從傷痛中慢慢走出來，但正當家人準備重新出發之際，母親於一次身體檢查時發現身體內有腫瘤，令家庭再次陷入危機當中。母親這次卻顯得份外堅強，她為了堅守對丈夫的承諾去照顧及見證3名子女的成長，勇敢地接受治療，最終成功戰勝病魔，繼續與子女互相扶持地生活下去。

相信家庭的復元能力

縱使人在經歷摯愛離世後，需要面對心理和生活上的種種困難，也承擔着對逝者的無盡思念。筆者從過往的個案工作經驗發現，縱然家庭走的路並不平坦，但只要背後仍有支持他們向前的家人，就會有着復元的能力，把對逝者的思念轉化成動力去重新面對生命中的各種挑戰，抱着希望，抵消一次又一次的衝擊。社工的角色就像一個支援者，在家庭經歷不安動盪之際提供適切的支援，讓他們擁有更大的信心展開新的生活，為家庭的幸福付出努力。

家福會自2017年起獲周大福慈善基金贊助推行「危機家庭支援計劃」，協助因遇上突發意外或患有嚴重疾病而失去經濟支柱的家庭，提供結合經濟援助及輔導的一站式支援，支持家庭度過危機，重建家庭的力量。

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