【割包皮】暑假成男童割包皮手術旺季　醫生拆解割包皮手術3大疑問

▲ 暑假原來好多男童去割包皮，如果家長想喺暑假黃金檔期做割包皮手術，記得早啲book喇！

暑假即將結束，原來暑假是男童割包皮的黃金檔期，外科專科醫生王英為表示，因暑假是長假期，加上不會遇著考試，故暑假是最多人做此手術的季節，「醫院啲位好早book定，依家full晒，復活節假已經book定暑假！」

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暑假是學生一個最長的假期，加上少了功課壓力，而其他假期可能前後會遇著考試，變相做割包皮手術會比較麻煩少少，所以暑假是最多人做割包皮手術，醫院的位早就full了，不少家長在復活節假已經預早book定暑假檔期，做完手術更可安心在家休息。

通常做完第三、四日，一般小朋友都會行得、走得、跑得、跳得，要完全康復則要一至兩星期最穩陣，如果要游水，會驚個傷口未康復晒，要等兩至三星期先可以游水。

拆解割包3大疑問

其實不少家長都會問「小朋友係咪一定要割包皮呀？」，「係咪愈早割愈好呢？」，甚至坊間更流傳B仔一出世時，順便割包皮會免除日後煩惱，外科專科醫生王英為接受TOPick訪問指，一出世或一個月內要割包皮，在美國和加拿大比較常見，在醫療上是非常之少，而香港文化上亦不普及，所以香港比較少人一出世便割包皮，通常因為宗教原因才會這樣做。

王醫生表示，割包皮最常見是因為龜頭發炎，代表龜頭附近衛生環境未夠好，便要考慮改善龜頭的衛生環境，如果未能夠完全將個龜頭外露洗乾淨，就需要考慮割包皮的手術，一個包皮環切術，改善衛生個情況。

其實割包皮手術是要將過長的包皮切走，讓俗稱「龜頭」的陰莖頭可外露，一般手術時間大約半小時至一小時，麻醉藥不多，但無疑也是男人最痛。長久以來，術後最原始的保護傷口方法是為陰莖戴上紙杯仔，至今公立醫院仍採用。隨着醫學科技進步，目前一些術後護理產品，如液體膠布，即在傷口縫針處塗上如白膠漿的膠水，形成保護層，則可免傷口沾水和刮傷，舒適一點。

而割包皮有4種或以上的方法，有傳統包皮切除外、有激光包皮切除、有包皮槍、有包皮環，這4種都是常見的割包皮方式，王醫生指各有各的好處與壞處，通常也會因應病人的情況，再同父母商量那種最適合小朋友先再決定個採用方式，且康復速度都差不多，不會相差太遠，每一個手術都維持到現在還有人做，即是仲有它存在的意義。

王醫生續指，始終細個做有細個的好處，第一；細個做的好處是社交圈子不會影響太大，休息一個星期可以返學，未必好影響到學業，第二；小朋友勃起的反應比較少，相對手術後的痛楚會比較容易適應，亦都對他的社交圈子影響少一點，但如果中學才割，可能會被人取笑，或者驚勃起時會辛苦少少，同時也會因為告假而影響學業的情況。

手術後通常都要休息，不要過多運動，以免出現滲血情況，

始終驚撞到個傷口，出現滲血情況，當慢慢復原便可以開始一些exercise。其實這件事唔係咁恐怖，現在手術進步了很多，技術、藥物都進步了，手術後嘅痛楚少了很多，係一個好安全，亦都唔需要太擔心嘅手術。

另外，坊間也流傳替小朋友自小「劣」包皮，「劣」出龜頭後便不用捱一刀，對於這個問題，王醫生表示是可以的，但要小心，因為太早過份用力的「劣」，可能會導致疤痕形成，會有個反效果，導致個包皮更加收窄，所以不要太過早用過份的力去做，

通常6、7歲以上，先至考慮去做呢樣嘢，唔需要太早做嘅，如果有需要可以附加一啲類固醇藥膏去增加個效果，所以最好睇咗醫生，醫生再決定適唔適合做，再教你點樣做，唔好一出世即刻做。

王醫生補充，在包皮上塗上少少的類固醇「劣」，也不會有太大的影響，「劣」個皮可能會輕微薄少少，但長遠來說沒有影響，亦不會特別吸收，因為搽好少。

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責任編輯︰王明芳