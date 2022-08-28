七仙羽化身雅典娜女神　主持送金儀式玩「金口令」放笑彈

▲ 七仙羽以「雅典娜」女神造型驚喜現身黃大仙中心。

領展旗下25個指定商場由即日起推出「連連有金日」快閃活動，合共送出總值逾70萬25份1兩千足黃金及獎品，送金遊戲機將不定時以快閃形式出現於領展旗下商場，送金時間表可密切留意「好想 好賞 中大獎」Facebook或Instagram以獲取最新消息。

今天活動首日送金遊戲機率先出現在黃大仙中心，現場大批市民把握機會，透過消費即場參予遊戲，參加者玩遊戲時非常肉緊，最終有幸運兒成功奪「金」，成為活動首位贏得１両千足黃金的幸運兒。

商場更特別邀得人氣高企風水師七仙羽（七師傅）擔任神秘嘉賓，為首位中獎者主持送贈黃金儀式。

▲ 七仙羽與男友。

七師傅一直憑其金句及搞鬼形象而爆紅，今次更是首次Cosplay女神雅典娜造型，雅典娜作為希臘神話中的女神之一，是智慧與美貌完美結合的女神，素來搞笑的七師傅穿著充滿仙氣的雅典娜造型出場，造型相當有新鮮感，散發「少女感」，場面非常搞笑，吸引場內數百名觀眾圍觀拍照打卡！

除送贈黃金外，七師傅亦不忘貫徹其搞笑風格，向現場觀眾狂爆金句，更即席大拋金口令，邀請一眾觀眾參與「金口令大挑戰」，惹得現場觀眾大笑，炒熱氣氛。

七師傅更表示：「恭喜今日有幸運兒贏到黃金，有師傅『法力』加持之下，必定會令你繼續行運，其他人亦不用失望，師傅祝福你地之後都會中獎有黃金落袋，或者贏得其他名貴獎品，師傅愛你！」