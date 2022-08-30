【活得健康啲】零食高糖多添加劑影響兒童發育　營養師推介健康零食迎開學

▲ 零食高糖多添加劑影響兒童發育，營養師推介健康零食迎開學。

開學在即，不少家長都會準備零食讓小朋友帶回校進食或與人分享。不過，小朋友多喜歡吃的脆口、甜味零食，存在不少營養陷阱。究竟家長在挑選零食時，有哪些成分需要避免？TOPick請教營養師李杏榆（Annie）進行拆解。

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高糖多添加劑可影響發育

市面上較受歡迎的零食例如紫菜、即食香腸、糖果等，都存在不少添加劑、高油、高糖問題。Annie舉例，紫菜雖含碘質，有家長會以為有益於小朋友腦部發育，但實際上，即食紫菜所含油分、鹽分很高。另外，同樣，也有家長認為芝士腸含有芝士，則含較高蛋白質、高鈣質，但通常「腸」類食物，都使用了不好的肉類混合製成，蛋白質含量很低；反而含更多添加劑、防腐劑。

在口感方面，小朋友喜愛香脆的食物，因此有家長覺得果仁較健康，小朋友就算吃一包，亦比吃薯片要好。但市面上常見如花生等果仁零食，都經過油炸，多出大量油分及鹽分。相對於天然、原味的果仁，更含有不少反式脂肪。而糖果類零食，除了含大量「糖」成分，廠家還為讓零食顔色鮮豔吸引，再添加不同的食用色素，更不利於健康。

Annie提醒，衛生署建議不同年齡的小朋友，所需「游離糖」的上限很少：

3-10歲上限只需要30g左右，約5-6茶匙糖分。

「游離糖」即包括添加糖、果糖、蜜糖、糖漿成分。外國有研究發現，過多食用添加劑如增甜劑等，有機會影響小朋友荷爾蒙或其他發育情況。

留意營養成分表

Annie教路，家長在選購零食時，首先看包裝背後的營養成分表。因成分表首幾位，代表零食中所用最多的成分。例如主打是「提子味」的零食，若成分表内將「提子」成分放在最後，甚至沒有「提子」成分，即代表其中只是加入了天然色素或調味劑，營養成分很低。甚至成分表内前幾位主要是糖、反式脂肪、植物油、棕櫚油，則代表食物非常高糖，很不健康。

相反，成分表中排前幾位的原材料如麵粉、麥類，則是相對健康的元素，營養價值較高。

攜帶水果保鮮貼士

坊間零食高糖又多油，不少家長於是選擇讓小朋友帶水果回學校吃。不過，水果切開放久後會氧化變黑，令營養價值減少。Annie解釋，會變色的水果多時因壓過、表皮裂開所致，包括香蕉、蘋果、梨、牛油果等都是易爛之選。

她建議，家長若想讓小朋友帶香蕉，可以選擇體積較小的「牛奶蕉」；或可將水果放入食物盒中，讓它不容易被撞或壓到。但避免帶切粒的水果，如蘋果、梨；反之可以選擇小的柑橘，撥皮後用保鮮紙包住，令它不容易變色。

健康零食選擇

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自製健康小食

最後，如果家長想自製健康小食給小朋友帶回校，Annie推介可製作「蟹柳/雞蛋壽司小卷」。由於蟹柳及雞蛋比起其他壽司選用海鮮食物，較不容易變壞；家長可在前一晚製作，放入雪櫃冷藏，第二天早上可將壽司卷放入食物盒給小朋友帶回校。

點擊大圖了解製作方法：

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記者：張沛