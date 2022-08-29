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颱風襲港帶挈《東張西望》逾180萬人收睇　TVB三劇集收視齊升

娛樂 19:58 2022/08/29

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《白色強人II》

上周三颱風「馬鞍」吹襲香港，天文台在當晚7時25分懸掛八號風球，大部份香港市民留守家中，電視節目成為他們避風最佳消遣。造就翡翠台在上周三黃金時段，各節目錄得可觀增幅。

由TVB所發新聞稿指，根據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，《東張西望》跨平台直播收視最高為28點（181.8萬觀眾），較上周攀升 3.8點。

接着播出的《爰·回家之開心速遞》最高 26.4 點（171.4 萬觀眾），升2.8點；《痞子殿下》最高收視22.1點（143.5 萬），升1.8 點；《白色強人II》隨着劇情進入高潮，最高收視 22.4點（145.7萬），升2.2點。

飲食節目《滿足的味道》微升 0.1 點，最高收視17.5 點（114 萬觀眾）。另外，由陳貝兒主持第二輯《無窮之路 II-無價之寶》上周四首播，最高收視17點（110.6 萬觀眾），比上一輯首播增加 2 點收視（12.4萬觀眾）。上周亦是自4月21日放寬堂食限制後，最多市民收睇電視的一周。

另外，昨晚（8 月 28 日）播出由獎門人曾志偉主持的《開心無敵獎門人》最高收視 24.2 點（157 萬觀眾），保持上周佳績，李思捷主持的《思家大戰》有逾 20.3 點（131.8 萬觀眾）。

最新影片推介：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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