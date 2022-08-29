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【強制檢測】60幢住宅納強檢　九龍灣麗晶花園、將軍澳康盛花園上榜

社會 21:38 2022/08/29

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60幢住宅納強檢，九龍灣麗晶花園、將軍澳康盛花園上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月23日至8月29日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月30日或31日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有54幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 屯門兆禧苑安禧閣
  • 天水圍天祐苑祐康閣
  • 大埔富善邨善景樓
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 慈雲山慈康邨康添樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉順閣
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
  • 將軍澳健明邨健曦樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍1座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 將軍澳康盛花園1座
  • 沙田廣源邨廣橡樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
  • 屯門新屯門中心10座
  • 粉嶺暉明邨昇暉樓
  • 將軍澳旭輝臺2座
  • 荃灣海濱花園海暉閣
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 沙田水泉澳邨山泉樓
  • 大圍美田邨美致樓
  • 東涌逸東二邨滿逸樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 粉嶺欣盛苑欣麗閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 長沙灣海盈邨盈昌樓
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 香港仔鴻福苑鴻澤閣
  • 土瓜灣傲雲峰6座
  • 筲箕灣愛東邨愛逸樓
  • 天水圍天耀二邨耀澤樓
  • 柴灣興民邨民澤樓
  • 柴灣康翠臺3座
  • 馬鞍山雅景臺4座
  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 牛頭角彩盈邨盈康樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 粉嶺昌盛苑昌潤閣
  • 葵涌葵涌邨合葵樓
  • 將軍澳廣明苑廣寧閣
  • 葵涌葵盛東邨盛國樓
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 將軍澳都會駅城中駅8座
  • 沙田博康邨博逸樓
  • 荃灣愉景新城3座
  • 屯門景新臺4座
  • 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
  • 油塘高怡邨高遠樓
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 上水天平邨天怡樓
  • 牛頭角樂華北邨寧華樓
  • 柴灣小西灣邨瑞發樓
  • 柴灣小西灣邨瑞益樓
  • 九龍灣麗晶花園8座
  • 九龍灣麗晶花園7座
  • 九龍灣麗晶花園9座
  • 九龍灣麗晶花園13座

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記者：鄧凱文

 

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