【強制檢測】60幢住宅納強檢　九龍灣麗晶花園、將軍澳康盛花園上榜

▲ 60幢住宅納強檢，九龍灣麗晶花園、將軍澳康盛花園上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月23日至8月29日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月30日或31日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有54幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

屯門兆禧苑安禧閣

天水圍天祐苑祐康閣

大埔富善邨善景樓

秀茂坪寶達邨達欣樓

屯門田景邨田裕樓

慈雲山慈康邨康添樓

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

秀茂坪曉麗苑曉順閣

大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座

將軍澳健明邨健曦樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍1座

荃灣石圍角邨石翠樓

將軍澳康盛花園1座

沙田廣源邨廣橡樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

屯門新屯門中心10座

粉嶺暉明邨昇暉樓

將軍澳旭輝臺2座

荃灣海濱花園海暉閣

九龍灣彩興苑彩萱閣

沙田水泉澳邨山泉樓

大圍美田邨美致樓

東涌逸東二邨滿逸樓

上水彩園邨彩湖樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

長沙灣海盈邨盈昌樓

牛池灣坪石邨藍石樓

香港仔鴻福苑鴻澤閣

土瓜灣傲雲峰6座

筲箕灣愛東邨愛逸樓

天水圍天耀二邨耀澤樓

柴灣興民邨民澤樓

柴灣康翠臺3座

馬鞍山雅景臺4座

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

牛頭角彩盈邨盈康樓

天水圍天澤邨澤宇樓

荃灣梨木樹邨榮樹樓

粉嶺昌盛苑昌潤閣

葵涌葵涌邨合葵樓

將軍澳廣明苑廣寧閣

葵涌葵盛東邨盛國樓

油塘高俊苑俊匯閣

將軍澳都會駅城中駅8座

沙田博康邨博逸樓

荃灣愉景新城3座

屯門景新臺4座

大角咀詩歌舞街83號亮賢居

天水圍嘉湖山莊景湖居6座

油塘高怡邨高遠樓

油塘高翔苑高靜閣

上水天平邨天怡樓

牛頭角樂華北邨寧華樓

柴灣小西灣邨瑞發樓

柴灣小西灣邨瑞益樓

九龍灣麗晶花園8座

九龍灣麗晶花園7座

九龍灣麗晶花園9座

九龍灣麗晶花園13座

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記者：鄧凱文