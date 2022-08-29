【強制檢測】60幢住宅納強檢 九龍灣麗晶花園、將軍澳都會駅城中駅上榜
社會 21:38 2022/08/29
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月23日至8月29日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月30日或31日進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有54幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 香港仔鴻福苑鴻澤閣
- 筲箕灣愛東邨愛逸樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍1座
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
- 柴灣興民邨民澤樓
- 柴灣康翠臺3座
- 油塘高俊苑俊匯閣
- 油塘高怡邨高遠樓
- 油塘高翔苑高靜閣
- 秀茂坪寶達邨達欣樓
- 秀茂坪曉麗苑曉順閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
- 牛頭角樂華北邨寧華樓
- 牛頭角彩盈邨盈康樓
- 九龍灣彩興苑彩萱閣
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 慈雲山慈康邨康添樓
- 土瓜灣傲雲峰6座
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
- 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
- 長沙灣海盈邨盈昌樓
- 將軍澳健明邨健曦樓
- 將軍澳康盛花園1座
- 將軍澳旭輝臺2座
- 將軍澳廣明苑廣寧閣
- 將軍澳都會駅城中駅8座
- 大圍美田邨美致樓
- 沙田廣源邨廣橡樓
- 沙田水泉澳邨山泉樓
- 沙田博康邨博逸樓
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 馬鞍山雅景臺4座
- 大埔富善邨善景樓
- 粉嶺暉明邨昇暉樓
- 粉嶺欣盛苑欣麗閣
- 粉嶺昌盛苑昌潤閣
- 上水彩園邨彩湖樓
- 上水天平邨天怡樓
- 葵涌葵涌邨合葵樓
- 葵涌葵盛東邨盛國樓
- 荃灣石圍角邨石翠樓
- 荃灣海濱花園海暉閣
- 荃灣梨木樹邨榮樹樓
- 荃灣愉景新城3座
- 屯門兆禧苑安禧閣
- 屯門田景邨田裕樓
- 屯門新屯門中心10座
- 屯門景新臺4座
- 天水圍天祐苑祐康閣
- 天水圍天耀二邨耀澤樓
- 天水圍天澤邨澤宇樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
- 東涌逸東二邨滿逸樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 柴灣小西灣邨瑞發樓
- 柴灣小西灣邨瑞益樓
- 九龍灣麗晶花園8座
- 九龍灣麗晶花園7座
- 九龍灣麗晶花園9座
- 九龍灣麗晶花園13座
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記者：鄧凱文