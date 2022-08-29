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【開學在即】蔡若蓮：冀在學生健康及學習間取平衡　再籲學生打齊三針疫苗

社會 22:01 2022/08/29

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教育局局長蔡若蓮今日（29日）到訪聖若瑟書院聽取學校準備開學的情況（蔡若蓮fb）

中小學開學在即，教育局局長蔡若蓮今日（29日）到訪聖若瑟書院聽取學校準備開學的情況，並再次呼籲家長，為減低學生因感染而導致重症、後遺症和死亡的風險，請馬上安排子女接種疫苗，並循序漸進打齊兩針、三針。

蔡若蓮表示，感謝聖若瑟書院已全方位做好防疫抗疫工作，包括清洗及消毒校舍、設置搓手液及探熱儀器、制訂檢查及跟進快速抗原測試記錄措施、編排單向及單行座位，以及加裝飯堂隔板及各場地的抽氣扇等。

她強調希望在學生健康及學習需要之間取得平衡，盡量避免疫情對同學的學業及身心健康造成影響，再次呼籲家長，為減低學生因感染而導致重症、後遺症和死亡的風險，請馬上安排子女接種三針疫苗。

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記者：鄧凱文

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