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【防疫措施】港府加強巡查食肆及酒吧　過去3日共發逾75萬元罰款通知書

社會 22:18 2022/08/29

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港府過去3日加強巡查食肆及酒吧，共發151張5000元罰款通知書

食環署與警方在過去3日加強巡查各區的餐飲處所及其他處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動，共向4間酒吧處所負責人及25間食肆展開檢控程序；另向126名酒吧及25名食肆的顧客或員工發出定額罰款通知書，以每張5,000元計算，即當局至少發出共75.5萬元定額罰款通知書。

此外，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止在處所內售賣或供應食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等或關閉處所7天或14天。有關個案數字詳列如下：

減低傳播風險的相應措施或關閉處所 酒吧／酒館 其他餐飲處所
沒有晚市堂食及只限二人一桌三天 不適用 6
沒有晚市堂食及只限二人一桌七天 不適用 6
沒有晚市堂食及只限二人一桌14天 不適用 12
關閉處所七天 1 不適用
關閉處所14天 3 不適用

餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

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記者：鄧凱文

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