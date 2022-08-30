【機位難求】內地生搶飛缺兼人手難加航班　9月往返倫敦機票難求索價逾3萬

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即將踏入9月升學旺季，香港往倫敦機票一票難求，只有零星日子有經濟客位，索價高達3萬元以上，大部分日子只有特選經濟客位及商務客位以上的機票，票價更高達4萬至5萬元起跳，同樣僧多粥少，至10月仍機位仍然緊張。

業界分析機票難求三大主因指，包括有大量內地生到外國升學，他們來港飛往抵外地，加劇機位競爭；而航空公司在流失大量人手下，加開航班亦有一定難度。

參考國泰航空網站，往返英國的機票價格大幅上揚，經濟客位都搶高價，其中倫敦來回香港的經濟客位，即使只有少量機位，普遍逾3萬元，較疫情前高出近3倍。

本報在國泰官網查看9月及10月機票供應，9月4日單程直航倫敦，顯示最便宜的只有特選經濟艙，票價4.2萬元，當時亦尚餘3個位。9月8日最平機票更只有商務直航，票價高達6萬元；而泰國航空同日最平單程轉機倫敦，有經濟客位售1.4萬元，票價平一截。

個別日子仍有較合理價的機票，昨晚查看9月4日國泰仍有3個1.3萬元直航倫敦機位，但轉眼已售出。而即使不介意轉機，部分只剩下商務位，因此仍要「捱貴飛」。到10月，倫敦機票價格稍為回落，部分日子有1萬元以下的經濟客位。

有旅遊業人士指出，有三大主因導致倫敦機位難求。首先是機位供應不足，即使國泰航空日前宣布在9月額外加開8班、合共54個航班飛往倫敦，以疏導學生開學需求，但英航及維珍航空仍未重開直航倫敦航班，市場上的機票供應仍緊張，「因為歐洲嗰邊早已放寬入境檢疫，恢復好多航班往來，歐洲都大把生意做，可能航空公司亦不急於重開香港航班啦。」

業界又指，航空公司亦考慮到本港對機師及空中服務員仍有相應檢疫及閉環要求，令航空公司卻步。

為何航空公司「有錢唔賺」不再加開更多航班？有業界人士指出，國泰早前增聘人手，但部分機師早已到歐美「搵食」，「現在只是英國航班較搶手，過了開學又靜返，香港一日未開關，有啲機師都未必再回港。」同時，不少航空從業員已轉行或移民，就算已聘請的仍在培訓，所以想加開航班亦受制於人手所限。

另有業界人士指，第二個原因是不少內地學生同樣要去英國開學，內地機位更加嚴竣，據悉不少內地學生以「來港易」到港，再由香港飛往英國，「點加班機都好，始終追不上需求，點都會搶得晒、搶貴晒。」

第三個原因是，不少內地客透過旅行社票務代理訂機票，「一般市民點夠成班代理坐喺度一見有飛就搶呢？所以成日見到個網得返少量機票，因為不夠他們快手。」

國泰航空發言人回覆查詢時解釋，已努力不懈在可行範圍內加開航班以應付需求，但由於只有少數外國航空公司提供往來香港的直航航班，因此國泰不少航班都接近滿額，「票價反映了市場的供求情況」。發言人又指，9月額外加開的部分航班，仍有售價低於1.5萬元的經濟客位提供。

國泰續指，重建航班運力需時，因運作團隊和機組人員需要重新接受訓練，尤其是不少機組人員已1年未曾運作航機，其中7月的客運航班運力較6月增加24%，但僅為疫情前水平約12.4%，預計到今年底，客運運力只能達至疫情前水平約四分之一。

國泰期望當局盡快在可行情況下，全面取消所有機組人員及旅客防疫限制，「該些限制窒礙了我們提升航班運力，及削弱香港作為國際航空樞紐的地位。」

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記者 :吳雋妍、蘇文軒