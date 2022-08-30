【機位難求】女兒升大學3口家花逾10萬元赴英　「3年無旅行還返晒」

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9月是留學生坐飛機離港的季節，令機位需求再次迎來高峰。有家長表示，現時航班供應緊張且價格高昂，經濟艙機票動輒3萬多元，直言負擔大增，「成3年未去過旅行，而家（費用）一下還返晒」。

有讀者透露，其女兒新學年將赴英國倫敦升讀大學，他與妻子亦希望陪伴女兒適應當地環境，計劃在當地逗留約一個月，預計10月回港。家長稱，明白疫情下機位一票難求，早於7月已購預訂機票，當時票價約1萬元多，3人費用約4.5萬元；但至8月中，票價已飈升至最高3萬多元一張，其後欲更改行程時需補回差價，「疫情前直航來回都係1萬元以下，我今次3個人洗成9萬多元。」

家長笑言，連同在當地住宿、租車等費用，保守估計今次行程洗費十幾萬元，「成3年未去過旅行，而家（費用）一下還返哂」。不過，最令家長大惑不解是，本來國泰航空訂明可免費重新訂位或更改機票，但疑因轉行程時選擇了其他轉機班次、地點不同而需補回差額，「變相又係收我錢」。

升學顧問、英識教育執行總監陳思銘目前亦身在英國，他個人選搭漢莎航空經德國轉抵當地，票價約1萬多元。他亦表示收到不少家長反映機票貴，他指出市場上有其他須轉機的班次選擇，例如阿聯酋航空、新加坡航空等， 票價較相宜，家長可選擇轉機航程，「如果（學生）太細個一定要搭直航就無辦法。」

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記者：蘇文軒