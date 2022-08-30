【機位難求】航運復甦業惟運載力難提升　學者：港成「豬頭骨」非復飛首選

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雖然往英國的機位一票難求，但不等於整個航空業，特別在本港已復甦。有學者指，疫情擾攘近3年，航空公司人力資源面臨大挑戰，「香港已成豬頭骨，有經驗人士唔肯嚟飛，新人培訓需時」，變相令運載力難以大幅提升。

倫敦希斯路機場在7月宣布將每日離境人數上限10萬人次，延長至10月底，以紓緩旅客大排長龍及行李延誤等混亂情況。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，情況反映航空業人手緊張情況仍未改善，引伸至航班不足的情況。

他解釋，疫情前2019年，希斯路機場每日離境旅客人次約11萬，「旅客人數接近恢復疫情前的高峯，只係航空業人力資源問題仍未解決，相關政策反映地勤、機組人員仍短缺，現有人員有更大話語權」。他認為，外地機組人員對檢疫及閉環較抗拒，「香港已成豬頭骨」，或左右航空公司復飛香港航班的決定。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，目前機位爆滿情況只局限於留學熱門地點的航班，其餘性質的旅客如商務客仍抗拒來港，主要是由於「3+4」檢疫方案「提神有限」。他引用旅客入境數據，指目前本港每日有約5,200人經機場抵港，當中75%屬港人、20%為內地人，其餘5%相信是來港以商務為主的外地人，「其他國家唔使隔離檢疫，香港對佢哋嚟講吸引力不大」。

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記者：蘇文軒