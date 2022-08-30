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周遊五國後返港　馬時亨大嘆：香港堪憂

政治 10:30 2022/08/30

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商務及經濟發展局前局長馬時亨，過去兩個月去了5個國家，包括瑞士的蘇黎世。（馬時亨提供圖片）

商務及經濟發展局前局長馬時亨，早前周遊五國，剛剛回港的他，見到香港機場防疫的情形，大嘆「香港情況令人擔憂！」

馬時亨此行，除了到瑞士蘇黎世出差，亦到訪新加坡和泰國曼谷，他分享外遊時見聞，指這些國家在防疫方面，已完全無事一樣，只有香港最緊張，「兩年多未出埠，香港一落機，工作人員穿着保護衣，好似去了醫院，好多人招呼你。」

作為香港的競爭對手，馬時亨形容，新加坡搶人很進取，香港不少外籍人士都去了當地。他指，本港入境檢疫改為「3+4」後，情況已稍有改善，但之前要在酒店隔離7日，甚至一度是21日，「十分趕客」。他續指，上月去新加坡時，只需在室內戴口罩，但昨天開始，連室內都毋需戴口罩了。

返港前，馬時亨在曼谷轉機，並在當地逗留了兩日。他形容，曼谷市面很旺，滿街遊客，連中東客都有，酒店和商場人頭湧湧，名牌店現排隊人龍。馬時亨不禁感嘆稱，泰國無香港客，可是有其他遊客和商務客，仍可以很旺場，但香港酒店無其他旅客，只能做檢疫酒店或「Staycation」（宅度假）。

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撰文 : 傅流螢

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