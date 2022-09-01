【逆向隔離】梁熙促盡早落實執行細節　姚柏良倡考慮用檢疫酒店作隔離

▲ 逆向隔離選址河套區作試點。

特首李家超表示，廣東及深圳政府支持港方提出的「逆向隔離」建議，兩地將成立專班商議細節，初步選定河套方艙醫院作試點。

民建聯衞生事務發言人梁熙認為，河套區方艙醫院是首選地點，該處提供可提供約4500間獨立套廁放假及逾萬張床，地點臨近內地邊界，港人完成隔離後，以閉環方式入境內地，行政上亦較方便。梁熙期望，兩地政府能盡早落實執行細節，包括如何如何內地的建議標準等。

民建聯立法會議員陳恒鑌強調，知道具體細節仍需三地政府共同商議，認為可考慮由國家衞健委派員監督、協助管理，採用符合國家要求的核酸檢測標準；工作人員亦需共同隔離，以降低傳疫風險。而入境處職員可為隔離的市民先完成預備出境手續，讓他們隔離後以直通巴士直接進入內地，無需再接觸未受隔離的人員。

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旅遊界議員姚柏良認為，內地容許逆向隔離是好事，認為有助爭取更多通關名額，不過，他希望隔離設施可多元，建議政府考慮使用檢疫酒店作隔離，他認為本港檢疫酒店有2年經驗，運作成熟，可因應不同人士的需求，提供不同服務，服務較到位，反觀方艙醫院，設施較為簡陋，接受隔離者如要處理公務、進行視像會議，恐較多不便。

立法會A4聯盟歡迎有關措施，其中，楊永杰建議由內地排除醫護及相關人員來港，並按內地要求管理隔離設施，確保隔離人士符合內地相關規定，保安局則負責接送市民入境深圳。他又建議，在港驛站採用內地CT值，以免市民被「打回頭」。梁文廣則期望港府繼續與內地各省市保持溝通，若與廣東省合作的逆向隔離方案順利推行，後續應考慮將方案推展至適用於飛機或高鐵站點對點交通。

紡織及製衣界議員陳祖恒稱，久未通關令業界在內地營商，遇上一定困難，相信實施逆向隔離會為業界帶來便利，是兩地恢復正常人員往來的好開始，期望兩地專班能盡快展開對接工作，為工商界帶來好消息。

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記者：林曉君