【防疫措施】曾祈殷：料本港疫情高峰下月出現　贊成同學開學前兩日做快測

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港單日確診個案增至8000宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（30日）表示，預計本港疫情高峰下月出現，若市民已接種3針疫苗，相信大部分會是輕症，亦認同可考慮將全校九成學生擴至打三針，減少公營系統負擔，達至雙贏。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受電台訪問時指，收緊社交距離措施有機會將個案減低，但社會各行各業付出沉重代價，當局要平衡社會經濟利益，是不容易決定，較重視死亡率及深切治療部入住率會否異常高，才需考慮再收緊防疫措施。

收緊社交距離措施的確有機會將確診數字或感染個案減低，但當然整個社會、各行各業都會付出沉重代價，相信特區政府所有政策局都要負責，估計政府會平衡整體社會經濟利益和疫情控制，我想都要看當時是否去到一個地步死亡率異常高、深切治療部個案是否異常高

對於教育局要求同學開學前兩日要快測。他則認為是無辦法中的辦法，總好過不做，雖然快測有機會走漏，但希望學童仍有較正常的學習。

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責任編輯：余思嵐