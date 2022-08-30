【好人好事】港媽帶3歲女落樓梯不慎扭傷腳　將軍澳街坊熱心相助陪等救護車

▲ 有港媽帶同3歲女兒落樓梯時不慎扭傷腳，幸有多位路經的將軍澳街坊熱心相助。

街坊鄰里互相幫忙，才能建立有人情味的社區。一名港媽日前於社交平台分享一則好人好事，她帶同3歲女兒落樓梯時不慎扭傷腳，幸有多位路經的將軍澳街坊熱心相助，分別陪等救護車、介紹跌打醫師、提出代照顧幼女等。她感謝街坊伸出援手，有感香港還有正能量。

該名港媽周日（28日）於facebook群組「將軍澳主場」發帖文表示，當日她與丈夫及3歲女兒步行去寶康公園，行經將軍澳體育館公園後的山坡樓梯，落樓梯時不慎「拗柴」。她坦言「真係痛到完全唔郁得」，丈夫見狀也不知如何是好，「唔知顧大定顧細」。

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街坊慰問介紹跌打醫師

多位路經的街坊上前關心了解，由於他們身處的位置較偏，救護車不容易找到，有街坊留下來幫忙︰

與救護中心一直保持聯絡，並指示我身處的正確位置，仲等埋救護車救護員到場幫我治療先走。

▲ 港媽感謝街坊伸出援手，陪她等待救護車。（圖片來源︰fb群組「將軍澳主場」）

有同樓街坊姨姨不怕麻煩，向附近跌打館醫師了解能否幫手。雖然港媽最後決定等待救護車，但她感謝街坊的愛心，「仲想幫我帶囡囡回家」，還陪她等待至上救護車才離開。另有一位婆婆不斷關心慰問她，又向她介紹跌打醫師。她提及有兩名年輕女生主動幫忙，嘗試跑到運動場借冰，雖然不成功但已「出腳幫忙」。

感恩香港還有人情味

港媽在醫院檢查後已經回家，照X光後發現沒有傷骨。她感謝當日遇上熱心街坊︰

多謝各位街坊，香港還有人情味、正能量！

不少網民留言祝福港媽早日康復，並讚揚將軍澳街坊樂於助人，留言「好心有好報」、「人間有愛」、「世界之大，好人好事，互相幫忙」。

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責任編輯︰王明芳