  • 30°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 10:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3+4檢疫】檢疫酒店入住率較低　崔定邦：市民旺季外出旅行視乎本港航班恢復情況

社會 10:14 2022/08/30

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

港府目前實施「3+4」檢疫措施。旅遊業促進會總幹事、本身是檢疫酒店營運總監的崔定邦今日（30日）表示，旅客增加量追不上酒店房數目。

崔定邦接受電台訪問時指，每逢暑假回港人數增多，檢疫酒店入住率高，但隨著暑假結束，10月及11月非旺季，會導致檢疫房間數目有剩，加上現時實施「3+4」檢疫措施，令檢疫房間數目增加一倍，但旅客數目只是輕微上升，導致整體檢疫酒店房間充足。他又透露，已有檢疫酒店會轉為社區隔離設施。

被問到酒店會否參與下一輪檢疫酒店計劃。他則稱，預料酒店參與下一輪檢疫酒店計劃會減少，主要考慮有多少人需要入住檢疫酒店，預計大部分市民想在聖誕或農曆新年出外旅行，但要視乎航班恢復程度。

【TOPick診症室】扣鈕有問題或走路易踩到人　骨科醫生拆解椎間盤問題

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

 

相關文章

【機位難求】航運復甦業惟運載力難提升　學者：港成「豬頭骨」非復飛首選
今日 02:00
【機位難求】航運復甦業惟運載力難提升　學者：港成「豬頭骨」非復飛首選
【謀殺案】油麻地非華裔男身中15刀亡　警拘捕2名非華裔男子
今日 09:10
【謀殺案】油麻地非華裔男身中15刀亡　警拘捕2名非華裔男子
【防疫措施】曾祈殷：料本港疫情高峰下月出現　收緊社交距離措施須小心平衡
今日 09:30
【防疫措施】曾祈殷：料本港疫情高峰下月出現　收緊社交距離措施須小心平衡

你可能感興趣

【機位難求】航運復甦業惟運載力難提升　學者：港成「豬頭骨」非復飛首選
今日 02:00
【機位難求】航運復甦業惟運載力難提升　學者：港成「豬頭骨」非復飛首選
【謀殺案】油麻地非華裔男身中15刀亡　警拘捕2名非華裔男子
今日 09:10
【謀殺案】油麻地非華裔男身中15刀亡　警拘捕2名非華裔男子
【防疫措施】曾祈殷：料本港疫情高峰下月出現　收緊社交距離措施須小心平衡
今日 09:30
【防疫措施】曾祈殷：料本港疫情高峰下月出現　收緊社交距離措施須小心平衡
崔定邦 香港航空 農曆新年 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【電視成癮】4歲男童為看電視將媽媽反鎖露台　講大話訛稱母在房間睡覺
11:48 2022/08/29
【電視成癮】4歲男童為看電視將媽媽反鎖露台　講大話訛稱母在房間睡覺
【食用安全】35歲女打邊爐飲凍奶茶　上吐下瀉全身無法動彈求醫揭中毒
16:11 2022/08/29
【食用安全】35歲女打邊爐飲凍奶茶　上吐下瀉全身無法動彈求醫揭中毒
【食不安心】大埔米線店食皮蛋驚見生猛蛆蟲　食客斥嘔心：睇清楚先食
12:00 2022/08/29
【食不安心】大埔米線店食皮蛋驚見生猛蛆蟲　食客斥嘔心：睇清楚先食