【3+4檢疫】檢疫酒店入住率較低　崔定邦：市民旺季外出旅行視乎本港航班恢復情況

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港府目前實施「3+4」檢疫措施。旅遊業促進會總幹事、本身是檢疫酒店營運總監的崔定邦今日（30日）表示，旅客增加量追不上酒店房數目。

崔定邦接受電台訪問時指，每逢暑假回港人數增多，檢疫酒店入住率高，但隨著暑假結束，10月及11月非旺季，會導致檢疫房間數目有剩，加上現時實施「3+4」檢疫措施，令檢疫房間數目增加一倍，但旅客數目只是輕微上升，導致整體檢疫酒店房間充足。他又透露，已有檢疫酒店會轉為社區隔離設施。

被問到酒店會否參與下一輪檢疫酒店計劃。他則稱，預料酒店參與下一輪檢疫酒店計劃會減少，主要考慮有多少人需要入住檢疫酒店，預計大部分市民想在聖誕或農曆新年出外旅行，但要視乎航班恢復程度。

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記者：余思嵐