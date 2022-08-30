【MIRROR成員】MIRROR重投社交網逐漸分享近況　Edan睇哲學書暗藏玄機

▲ MIRROR陸續在社交平台分享生活近況。

MIRROR上月28日假紅館舉行演唱會發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在深切治療部留醫。公司Makerville及大國文化在月中時宣布MIRROR休團兩個月，指12子會按自己的情況善用時間，休息、學習以及進行不同訓練，待他們以更好的狀態再次現身。

意外發生至今一個月，正在停工的12子開始逐漸更新社交平台。當中Edan（呂爵安）分享多張近日的生活日常，有看書、買書、看電影及吃榴槤，其中一張雖然把內容模糊處理，但有眼利網民認得出這本書籍為日本哲學家岸見一郎及古賀史健的作品《被討厭的勇氣》。

岸見一郎將心理學三大巨頭之一阿德勒學說，以哲學家與年輕人的對話形方式，由心理學角度去剖析人應如何看待過去，並從中得到更好的自己。根據書籍的介紹，此為焦慮或恐懼的現代人提供出口和答案，阿德勒認為：「任何人都可以成就任何事，只要有克服困難的勇氣。」

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此外，Edan還親自購票到荃灣戲院欣賞《膠戰》拍檔岑珈其主演的電影《緣路山旮旯》。

不過，雖然Edan所上載照片模糊了戲院及場次資料，但因為沒有遮QR Code而曝露了行蹤，認真大意。

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教主AK分別發帖文

另外，「教主」Anson Lo（盧瀚霆）上載了愛犬Amber的短片，並寫上「night time」。

向來工作忙碌、、檔期排得密密麻麻的教主，似乎利用這段停工時間，好好留家陪伴家人及愛犬，享受這幾年錯過了的家庭時光。

而Anson Kong（江𤒹生）則轉發了一個呼籲狗隻捐血的帖文，出名是貓奴的AK對所有毛孩都特別有愛心。

一向愛錫毛孩的AK，曾捐款予香港動物庇護組織「#大樹下善待動物庇護站」（大樹下）幫助受傷流浪犬，AK更發揮偶像力量呼籲「生粉」（粉絲稱號）捐款，感受到AK用生命影響生命的愛意。

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