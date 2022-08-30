【中秋節2022】GODIVA中秋限時優惠　買滿$1,800送$300禮券【內附連結】

▲ GODIVA推出 Mid-Autumn Collection 2022中秋朱古力月餅，包裝精美，送禮或自用都合適。(GODIVA提供)

中秋節將至，GODIVA推出Mid-Autumn Collection2022中秋朱古力系列，6款馥郁濃香的朱古力月餅，搭配清甜甘香的水果及具中國特色的食材，以匠心的工藝及頂級的品質，帶來別具風格的味覺享受，讓大家可與家人摯愛於中秋夜享受溫暖的珍貴時刻。

6款馥郁濃香的月餅，選用選優質黑、白及牛奶朱古力製作，款式包括黑松露杏桃牛奶朱古力月餅、生薑芒果黑朱古力月餅、荔枝烏龍茶白朱古力月餅、覆盆子玫瑰風味白朱古力月餅、抹茶金桔白朱古力月餅、百香果榛子牛奶朱古力月餅。

▲ 中秋節巧克力臻選禮盒36顆裝$1,699(GODIVA提供)

中秋節朱古力禮盒外形精美，設計糅合中西藝術元素，帶來3款不同色彩，包括蔚藍、緋紅及金黃色調，盡顯高貴優雅的奢華格調。盈盈滿月的品牌標誌承載吉祥美好之意，與月光、桂樹及玉兔相輝映，構成一幅靈動唯美的古韻油畫，象徵闔家歡聚、共渡團圓的中秋之夜。

月餅禮盒選擇包括：中秋節朱古力臻選禮盒36顆裝$1,699、中秋節朱古力禮盒16顆裝$1,199、中秋節朱古力禮盒10顆裝$699、中秋節朱古力禮盒14顆裝HK$799、中秋節朱古力月餅禮盒4顆裝$399、中秋節朱古力禮盒8顆裝$499、中秋節朱古力金色禮盒10顆裝$459、中秋節片裝巧克力禮盒15片裝$299。

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現GODIVA推出Mid-Autumn Collection 2022中秋節系列優惠及禮遇

1. 滿額禮遇即日至9月10日：凡購買任何產品 (須包含至少1件中秋節禮盒，禮籃除外)，淨滿$1,800，可免費獲贈$100禮券3張；淨滿$3,200，可免費獲贈$100禮券6張。

2. 額外優惠 (優惠不得與滿額禮遇同時使用)：凡購買兩盒中秋節朱古力禮盒8顆裝，即可享8折優惠。凡購買4盒中秋節片裝朱古力禮盒15片裝，即可免費獲贈相同產品一盒。

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記者：招美寶