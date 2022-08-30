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【司法覆核】警方再申手令檢手機新聞材料　黎智英申覆核敗訴手令有效

社會 10:47 2022/08/30

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

警方於2020年8月以涉違反《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並獲手令撿取包括黎兩部手機，黎質疑警方無權檢視手機內的新聞材料，有關資料暫被封存待法庭裁決。警方於上月（7月）初根據 《港區國安法》實施細則取得新手令，檢視黎兩部手機內的「指明證據」，即包括新聞材料的資料。黎智英向高院申請司法覆核，法官今（30日）裁定黎敗訴，頒令手令有效，惟現時暫緩判決，先待雙方研究判詞，稍後再開庭處理

申請人黎智英；建議答辯人警務處處長，主任裁判官羅德泉被列有利害關係人士。
 
入稟狀早前指，警方於2022年7月8日，根據《國安法第 43 條實施細則》向主任裁判官羅德泉申請手令獲批，從申請人兩部手機撿取「指明證據」，即包括新聞材料。申請人指警方若須檢視新聞材料，應根據《釋義及通則條例》申請手令，裁判官並無司法管轄權根據《港區國安法》批出手令。申請人並質疑「指明證據」是否包括新聞材料，要求法庭推翻手令及聲明手令無效。

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記者：林育慧

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