【司法覆核】警方再申手令檢手機新聞材料　黎智英覆核敗訴准暫緩命令7天提上訴

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英就警方於上月(7月)根據根據 《港區國安法》實施細則取得新手令，檢視黎兩部手機內的「指明證據」，即包括新聞材料的資料。黎智英早前向高院申請司法覆核，法官今（30日）裁定黎敗訴，頒令手令有效，法官准許臨時暫緩命令7天，以待黎一方就判決申請上訴，其間警方不能檢視已被封存之新聞材料。

申請人黎智英；建議答辯人警務處處長，主任裁判官羅德泉被列有利害關係人士。法官今早頒下判詞裁定敗訴，黎一方研究判詞後，隨即申請暫緩執行手令，指上訴庭或持不同見解，要求暫緩執行手令。律政司一方則指黎一方沒有嶄新理據，認為沒有合理勝訴機會，故反對申請。法官最終駁回申請，惟准許臨時暫緩命令7天，以待黎向上訴庭就判決申請上訴。

入稟狀早前指，警方於2020年8月以涉違反《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並獲手令撿取包括黎兩部手機，黎質疑警方無權檢視手機內的新聞材料，有關資料暫被封存待法庭裁決。

惟警方於2022年7月8日，根據《國安法第 43 條實施細則》向主任裁判官羅德泉申請手令獲批，從申請人兩部手機撿取「指明證據」，即包括新聞材料。申請人指警方若須檢視新聞材料，應根據《釋義及通則條例》申請手令，裁判官並無司法管轄權根據《港區國安法》批出手令。申請人並質疑「指明證據」是否包括新聞材料，要求法庭推翻手令及聲明手令無效。

法官於判詞指， 申請人認為《釋義及通則條例》是唯一合法方式檢視新聞材料，法官不同意說法，認為警方根據《國安法第 43 條實施細則》獲額外權力調查涉及國案法案件，警方均可根據《國安法》或《警隊條例》調查涉及國安法案件。而根據《國安法第 43 條實施細則》中「指明證據」的釋議，指屬或包含( 或相當可能屬或包. 含) 危害國家安全罪行的證據的任何物件，任何物件即不論甚麼種類的資料，即包括新聞材料，因此申請人認為「指明證據」不包括新聞材料之說法並不適用。

申請人指法庭於考慮批出手令時，基於新聞自由於憲法及普通法下受保障，故法庭須考慮平衡行公眾利益及刑事調查。惟法官認為法庭發出手令時，新聞材料只是行使酌情權時其中一個考慮因素，而於作出平衡時，新聞材料不能視為首要考慮，反而公眾利益才是首要考慮因素，當中包括是否需要有效調查案件。

法官續指《基本法》保障新聞自由，但並不代表新聞材料不可被披露，當中亦缺乏任何基礎，而於於搜查新聞材料時，新聞自由亦從不被詮釋為具絕對權利﹐除非符合《釋義及通則條例》當中之申請要求。法官認為裁判官處理手令申請時，已知識有關電子裝置包括含新聞材料，亦沒有基礎指裁判官於平衡不同因素後，未能作出恰當考慮。

法官經考慮後，認為申請人提出之理據均不成立，故駁回申請，裁定手令有效，警方可根據手令檢視有關電子裝置之新聞材料，但不包括涉及法律保密專業材料部份，申請人兼須付訟費。基於法官准許臨時暫緩執行命令7天，警方現時仍不能檢視仍封存之資料，而申請人須於明(31日)4時前提交上訴通知書。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧