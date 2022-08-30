【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居

▲ 古天樂驚喜現身《飯戲攻心》首映禮記者會。

港產電影《飯戲攻心》昨天（29日）舉行首映禮記者會，編劇及導演陳詠燊與一眾演員黃子華、鄧麗欣（Stephy）、林明禎、張繼聰、王菀之等齊齊現身切月餅，而投資者之一的「古老闆」古天樂亦於記者會尾聲驚喜出現，成為全場焦點。

古天樂感謝媽媽，並自揭是代表媽媽出席，笑言是為她打工，更透露其公司每部電影的出品人都是寫媽媽的名字（李綺雯），十分孝順。

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古天樂媽媽為出品人

在《飯戲攻心》首映禮記者會上，古天樂與另一投資者江志強壓續登場，江老闆指：「古生是重要的投資者之一，沒有他整套電影都危危乎。」

古老闆說：「在此要首先多謝我媽媽，其實今天我是代表我媽媽出席，我都是幫她打工，我公司每一部電影的出品人不是寫我的名字，而是寫我媽媽的名字（李綺雯），我今天代替她出席，在此祝大家中秋節快樂，記得中秋節看《飯戲攻心》。」

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動畫內藏家庭照

古天樂首次投資兼任執行監製的美國動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs the Machines），於去年4月於Netflix上架，備受好評，並以大熱姿態入圍角逐最佳動畫提名。

動畫片彩蛋分別展示劇組人員的家庭照，當中包裝有古天樂與父母的合照，可見他十分重視家庭。

與父母同居

縱然古天樂甚少談及家人私事，入行初期的他曾於訪問中透露成長經歷，2002年亦曾出自傳《尋樂記》，大方憶述曾行差踏錯，以及長大後的人生目標。

孝順的古天樂即使已榮升成大明星，現居於貝沙灣豪宅的他仍跟父母同住，他一有時間便會幫媽媽做家務，令家人住得舒服安樂。凡事以家人為先的他曾傳出斥資5千萬購入遊艇，只因可讓母親跟朋友在節慶日子在維港欣賞煙花。

隨着父母年紀漸長，古天樂無論工作有多繁忙亦會抽時間陪他們，帶他們出外遊玩，非常有孝心。