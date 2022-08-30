【食用安全】元朗海鮮檔380元售發黑海邊龍蝦　網民疑肉質變壞憂食安風險

▲ 元朗海鮮檔380元售發黑海邊龍蝦，網民疑肉質變壞憂食安風險。

香港人向來喜歡食海鮮，但要選到靚海鮮其實亦大有學問。最近有人便於網上發文指，元朗大橋街市一海鮮檔出售一份標價380元的開邊龍蝦，但對食用安全成疑。事件曝光後，隨即引來熱議，有不少人質疑龍蝦已變壞，有人亦懷疑因放得太久，才於室溫下熟透。

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有網民近日在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載有關照片，並隨圖附上一個想吐的表情，暗示對海鮮檔所售的黑邊龍蝦感到十分不安。從網民上載的照片可見，龍蝦的頭部、內臟及及蝦膏已經變黑，而蝦身的肉亦有別於新鮮蝦肉所呈的透明狀，而是看似已煮熟的奶白色。

有網民見收隨即「探員」附體般，對有關龍蝦開始不同猜測，有人懷疑龍蝦已放了數天，「有啲似星期一見果隻 不過果時佢分開做2份賣」、「我星期六下午已經見到…估唔到今日仲喺度…其實檔主諗住擺到幾時先掉？」

▲ 有網民上載一份售價380元的黑邊龍蝦照片。(FB香港街市魚類海鮮研究社圖片)

有人亦指責檔主「咁黑都可以攞出來賣」、「見到都唔開胃，送都唔要啦」；有人又以「熟成龍蝦」及「坑渠龍蝦」「唔係肉多，係啲肉開始發脹貼住個殼！」、「啲肉由透明變白色」來形容龍蝦。

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香港海鮮聯合總會主席李彩華回覆事件時則表示，已死的龍蝦有「變黑」的現象屬正常，市民無需過份恐慌。他解釋指這相信是龍蝦本身含有一種化學物質，令牠死後，與空氣接觸便會開始變黑，又指市民如想避免此情況，可將已劏開的龍蝦「浸水」，避免氧化。他又指就照片所見，肉質其實問題不大，只是賣相會令市民感到驚慌而已，當然他亦指一旦市民對海鮮有任何猜疑，最好方法就是避免食用。

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責任編輯：羅嘉欣