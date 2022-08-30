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【最新疫情】議員倡長者需打第3針取消豁免期　政總上班者隔日核酸檢測

社會 11:15 2022/08/30

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實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

新冠疫情持續。實政圓桌立法會議員田北辰今日（30日）表示，應該將未打第3針長者「疫苗通行證」藍碼變黃碼，對已打3針市民較公平。

立法會議員田北辰接受電台訪問時指，有24萬名長者在6月前已打2針，出行受感染風險高，認為不宜給予6個月寬限期，若為這24萬人而收緊社交距離措施，會對其他已打3針市民不公平，建議當局即時取消疫苗通行證中，接種兩針後的6個月豁免，將未完成第三針接種者轉為「黃碼」。

有咩理由仲豁免佢

近日多名官員先後確診，他認為情況很不理想，反映現時政府總部員工每周兩次核酸檢測並不足夠，認為應該隔日做。

另外提及兩地通關問題。他則稱，免檢疫到訪內地是無可能，但可以爭取在港「逆隔離」及增加每日到訪內地配額。

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責任編輯：余思嵐

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