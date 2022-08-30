【COLLAR成員】So Ching繼續默默照顧男友阿Mo　Marf+Winka先後現身公開活動

人氣男團MIRROR於7月28日，第4場首踏紅館的演唱會上發生嚴重事故 ，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓傷兩名舞蹈員，當中女團COLLAR成員So Ching男友阿Mo李啟言受重傷。

事隔約一周，COLLAR在8月4日現身商台903《叱吒樂壇》直播訪問，不過阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）則沒有出席。

COLLAR成員至今復工約一個月，各成員也各有更新社交平台，在工作上又逐漸重回正軌。她們於月中又曾七缺一到長洲遊樂，以放鬆心情。

最新影片推介：胡定欣專訪

Winka宣傳《明日之明日》

在MIRROR演唱會事故發生後，Winka多次為So Ching護航，並表示「可以不愛不要傷害」更強調一個都不能少。

在工作上，Winka與ANSONBEAN為電影《明日戰記》主唱主題曲《明日之明日》，Winka雖然有出席電影公開活動，但仍然不接受到場傳媒訪問，保持「封嘴」。

在昨日（8月29日）播出的一集電台節目《口水多過浪花》中，她與ANSONBEAN接受鄭裕玲（Dodo姐）專訪，宣傳歌曲之外也透露近況：「玩多咗運動，玩抱石時都整親，我想Keep返自己個狀態，同埋如果以後有咩工作機會，都可以即刻上鏡好睇啲。」

她又透露身邊不少人已經曾確診新冠肺炎，但自己依然未有「中招」。她表示自己現時拍攝綜藝節目，但暫時未有拍攝劇集。

至於Winka、So Ching原定於今個月尾舉行首個音樂會，合作品牌卡樂B於FB宣布最新消息，經商討後決定將音樂會將會延期，有進一步消息將會再作通知。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Marf為配音動畫謝票

邱彥筒（Marf）在海賊王電影《ONE PIECE FILM RED》中聲演角色「美音」，她也有現身參與電影的謝票場，不過就未有高調地在社交平台上宣傳。

Marf與MIRROR成員AK一同為電影配音，並分別出現在珍藏明信片上，有《海賊王》的忠實粉絲在購票後收到明信片後，大感失望，直斥這張特典是「一張妹仔大過主人婆嘅明信片」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

芯駖有節目播出

芯駖過往拍攝的節目ViuTV節目《深宵更》播出，她化身點心師傅、學習製作腸粉。網民留言大讚她在節目中的表現，「Ok喎芯駖！認真學認真做，仲要似模似樣」、「芯駖雖則有小小驚，但起碼唔會好誇張咁大叫」、「芯駖第一次拍節目表現真係非常好, 唔錫身敢嘗試」、「芯駖好專心聽教，做得好」。

芯駖也有於IG限時動態內預告節目播出，並分享網民為節目截圖，可見她也十分著緊自己在節目中的表現。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Gao與Candy結伴行街

隊長沈貞巧（Gao）與王家晴（Candy）分享二人一同行街的可愛日常，二人先與動漫人物合照，並把「撞髮型」的Marf標記在相片當中，她們又分享自己扭蛋後的小小戰利品，充滿少女感。

從二人上載的IG限時動態中所見，Candy的粉紅色髮色已消失，Gao表示應該趁Candy還是「粉紅頭」時與她一起去動漫節。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2