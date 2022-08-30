【開學】何栢良：學校傳播新冠病毒風險低　贊成學生接種3針可全日上面授課

▲ 何栢良認為學校傳播新冠病毒風險低，贊成學生接種3針才可上面授課。（資料圖片）

即將踏入9月新學年， 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，中學生接種比例高，學校環境相當安全， 沒有出現大型群組感染， 強調學校比起社區很多地方，傳播新冠病毒風險低很多 ，認為新學年可以繼續維持面授課堂：

大家不要以為返學好危險，學校比起商場、學生除口罩食飯，傳播風險低好多。

教育局要求學生在開學前兩天做快速測試， 何栢良在商台節目指出，暑假前，學生感染比率與其他人口無太大分別，亦無爆發大型學校群組，世界各地數據顯示已康復的學生，短時間內再次感染機會很低。他相信學生完成疫苗接種，學生持快測陰性才上學，加上有隔板等防疫措施，即使學生在學校吃飯，亦比較在街外吃飯更安全：

學校所有學生及老師嗰日做咗抗原檢測，外邊一般餐廳好多人無做，所以學校喺安全咖，希望政府不要隨隨便便縮短學生返學嘅時間，或唔畀佢哋返學。

對於有立法會議員預期，中學全日面授條件會由9成學生打2針，收緊至要9成學生3針， 何栢良指，贊成 循「谷針」的方向考慮， 學生要接種3針疫苗可 全日 上面授課，可以銜接疫苗通行證要求。

何栢良 又指，接種2針疫苗後有6個月寬限期才需要打第3針，會造成漏洞，認爲 疫苗通行證不應繼續有6個月寬限，210萬名屬高風險的長者，有70萬人未打齊3針，當中23萬已在3個月前打兩針，至今仍未打第三針，「不少長者朝早一起飲茶，不排除他們已互相傳來傳去」，建議政府應修正疫苗通行證，審視度勢，例如安排人上門打復必泰。

至於近期多名官員確診，何栢良稱，可以加强政府總部檢測要求，包括首長級以上要每日做核酸檢測，並確保在政府總部上班的公務員，已按要求打齊3針或4針疫苗。

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記者：陳麗娜