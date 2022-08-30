【周末好去處】奧海城泰國節2022　送泰國酒店機票+旅遊禮劵+Staycation套票

▲ 泰國政府旅遊局將於9月3至4日，於奧海城舉辦泰國節2022，帶來不少旅遊資訊及優惠。（相片來源：泰旅局）

為了讓一眾想念「家鄉」的泰粉們一解思鄉之情，泰國政府旅遊局香港辦事處將於9月3至4日，假奧海城舉辦第九屆泰國節－「泰國節2022－Amazing New Chapters」，活動將會有泰國旅遊和泰式特產兩大主題專區、泰色傳統服裝打卡位，每日多場有獎遊戲和旅遊分享會，隨時贏走泰國之旅及免費本地Staycation。

旅遊區由20多家航空公司及旅行社提供泰國激筍旅遊產品，泰式特產區則有阿布泰售賣泰國雜貨、After You泰式甜品、Divana spa產品等、正宗泰菜和泰國直送時令水果、泰國零食等，全部將以會場限定優惠價發售。

▲ 現在設有多個泰國旅遊及特產攤位，可買到不少泰式美食及精品。（相片來源：泰旅局）

泰旅局會員於泰國節其間參與有獎活動，答對問題，即有機會贏取豐富獎品，包括價值港幣1,000元的旅遊現金禮券、泰國機票及酒店禮券和本地staycation。活動最後一日最後一場分享有獎活動，有機會獲得終極大獎，雙人來回曼谷3日2夜之旅套票，切勿錯過。

▲ 現場活動的終極大獎為雙人來回曼谷3日2夜之旅套票，包香港航空機票兩張及曼谷137 Pillars Bangkok住宿禮券。（相片來源：泰旅局）

今年泰國節2022新增了充滿泰國傳統服打卡位，大會提供多套傳統泰服款式，兼有專業團隊協助穿著和梳頭，讓大家變身成為泰國王子與公主，打卡更有機會贏取泰國Divana Spa現金禮券。每日亦設多場的泰國傳統工藝－紙傘彩繪工作坊，參加者可親手在紙傘上繪畫屬於自己創作的圖案。

▲ 大會提供多套傳統泰服款式，讓參加者免費試著及打卡。（相片來源：泰旅局）

泰國節2022

地點：大角咀海庭道18號奧海城2期地下

日期：9月3日至4日

時間：12nn至7pm

網址：www.amazingthailand.hk

記者：張頌婷