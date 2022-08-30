【寵物情緣】「林家犬」窩夫紅館受萬人注目表現淡定　愛犬曾參與林家謙歌曲+MV作品

歌手林家謙一連7場的「處男」紅館《SUMMER BLUES演唱會》日前結束，每場演出都邀請到多位重量級歌手任嘉賓，當中最特別的一定要數家謙的愛犬「林家犬」窩夫（Waffle）。曾在家謙的歌曲及MV獻聲及亮相的牠，走到萬人注目的舞台上表現淡定，非常可愛。

曾擔任領養大使的定謙在訪問中曾經提及與窩夫之間的情緣，力推領養代替購買的家謙更分享到領養中心接愛犬回家，直到後來把牠養到肥肥白白的過程。

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林家謙的《SUMMER BLUES演唱會》中，除了邀請到多位圈中好友如Tyson Yoshi、Serrini、岑寧兒、鄧小巧等人擔任嘉賓，還邀請到重量級的歌手包括陳奕迅、鄭中基，甚至越洋合唱的林宥嘉，每晚都為觀眾帶來不一樣的驚喜。

在第6場的演出中，家謙帶同愛犬窩夫上台，唱出歌曲《doodoodoo》，此歌的MV窩夫亦有份客串。面對全場上萬名的觀眾，窩夫表現淡定，隨著家謙在舞台上漫步，毫不怯場，超級可愛。

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《回家 LET’S GO HOME》

去年家謙應邀為漁農自然護理署「有你寵愛」的寵物領養活動擔任宣傳大使，更為活動創作主題曲《回家 LET’S GO HOME》，同樣是曲、詞、編、監、主唱全包攬，歌詞中唱到一句「門一開的這個叫窩夫 回家總給濕吻或撲面」，唱到窩夫時還配上牠的吠叫聲，與家謙一同合唱。

身為大使的家謙去年還帶著窩夫接受訪問，他透露窩夫以前在繁殖場生活，大約6歲時被接到狗狗拯救中心再被家謙領養：「我們只憑外貌估計牠的品種，牠當時像史納莎混貴婦狗，現在則偏向像貴婦狗，而牠的性格則有點奇怪，如果沒人跟牠爭奪東西時性格是很好的。」

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見證愛犬轉變

剛從繁殖場接到窩夫的時期，家謙直言愛犬的外貌不是太好看，但經過細心的照料後，窩夫變得越來越可愛：「大家可能看到待領養的動物不比購買得來的好看，但令我印象深刻的是領養5、6個月後看到的分別，會見到牠變得開心、變得胖了，牠還會有點小霸王性格，覺得你侵害牠的地盤就會反擊，與當初大大不同。」

身為唱作歌手的家謙，在創作的時間就會盡量留家陪伴窩夫，加上跟家人同住，所以會全家一起分擔照顧的責任：「當你領養狗狗或其他動物回家時，牠會感受到你的溫暖，也會回饋你的愛。有時未必是我們陪伴牠，反而可能是牠陪伴我們，我們亦有所得著。」

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