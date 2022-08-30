【生活智慧】飯盒洗完依舊「油淋淋」　專家教加一種調味料輕鬆去油污

▲ 飯盒洗完依舊「油淋淋」，專家教加一種調味料輕鬆去油污。

食物保鮮盒中以塑膠材質為最輕、最便於攜帶，成為不少上班族用作飯盒的首選。不過，裝完油膩食物的塑膠飯盒，即使用洗潔精仔細清洗，也無法去除頑強污漬，洗後摸起來仍「油淋淋」，感覺不夠乾淨。有日本專家就在節目裡解釋這一現象，並分享一個能快速去除油的妙招，輕鬆洗淨油漬。

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日本節目《日本人の3割しか知らないこと》利用充滿油污的飯盒來比較實測2種去油污方法。專家指出，一般在清洗油膩塑膠飯盒時，有兩種常見方式：第一，直接用菜瓜布、洗碗海綿等工具，加水和洗潔精清洗；第二則是先將少量水和洗潔精直接倒入塑膠保鮮盒中，再合上蓋，上下左右搖晃清洗。

而在節目實測中，來賓親自清洗兩個很油膩的塑膠保鮮盒。其中一個用以上方法，只加入清水及洗潔精，合蓋用力搖30秒再用水清洗。結果顯示，飯盒洗後仍殘留油漬，沒有徹底洗乾淨；即使清洗多次，摸起來仍滑手。

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加一調味料可完全洗淨

專家表示，其實只要「加鹽」，就可以完全洗淨。節目組同時在另一飯盒加入鹽，再用水清洗。結果發現，比起單用水及洗潔精清洗，加了鹽再清洗的飯盒，油漬幾乎完全洗淨，不再泛黃。

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鹽可深入保鮮盒空隙

專家解釋，塑膠保鮮盒表面有許多肉眼看不見的微小凹洞，油污會在容器的微小凹凸位置積聚。而鹽可以鑽進這些凹洞隙縫，所以只要加入鹽，就可將積聚在空隙的油份帶走，徹底洗淨油污。

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膠器皿洗不乾淨易生致癌毒素

除了飯盒本身要洗淨，膠邊潔淨也不能忽視。台灣實測發現，保鮮盒若清洗不乾淨，使用一年後，其膠圈含菌量逾10億；膠邊僅3日不洗，霉菌更可激增10萬倍，釋出的黃麴毒素可傷肝腎，嚴重致癌。

兒科專科醫生洪之韻對此指出，若發現家中的膠器皿發霉，即代表家中不通風。器皿若出現白色黏性液性，就要小心可能是霉菌出現的先兆。她建議，保鮮器皿應分拆清洗：用1：99的漂白水清洗並拭擦表面，再抹乾放在通風地方。

建議清洗方法：

用刀或尖利工具，挖出飯盒或水樽膠邊清洗；有需要時用牙刷擦淨，完全風乾後才置回膠條

若膠條出現頑固污漬，可用梳打粉溝水，用牙刷擦走或浸一晚

若已出現霉點，可以稀釋漂白水浸洗，但最後必須用洗水洗淨，確保無殘留

用保鮮紙分隔飯盒和蓋，減少飯餸汁滲入膠邊的機會

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責任編輯：羅嘉欣