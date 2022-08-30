【香港小姐2022】5位候選佳麗確診　《香港小姐競選準決賽》宣布延期舉行

新冠肺炎疫情近日數字倍增上升，TVB今日（8月30日）發出通告，指《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息。

內容如下：

大會已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊、與及參與者免進一步感染。

大會同時宣布原定周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行，以騰出充裕時間待受感染者康復並繼續投入競選活動。

相關節目調動安排容後再作公布。