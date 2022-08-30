【香港小姐2022】5位候選佳麗確診 《香港小姐競選準決賽》宣布延期舉行 娛樂 11:25 2022/08/30 分享： 分享： 熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 新冠肺炎疫情近日數字倍增上升，TVB今日（8月30日）發出通告，指《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息。 內容如下： 大會已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊、與及參與者免進一步感染。 大會同時宣布原定周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行，以騰出充裕時間待受感染者康復並繼續投入競選活動。 相關節目調動安排容後再作公布。 ▼點擊圖片放大 +7 +6 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作 演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶 10:26 2022/08/22 【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作 演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶 【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花 首次拍劇演慘被性侵戲份 13:03 2022/08/26 【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花 首次拍劇演慘被性侵戲份 【香港小姐】朱千雪入行10年發文回顧過得充實 從拍劇學懂40小時不睡覺 17:03 2022/08/27 【香港小姐】朱千雪入行10年發文回顧過得充實 從拍劇學懂40小時不睡覺 【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人 「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮 17:22 2022/08/28 【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人 「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮 【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非 傳三甲不入冠軍為徐麟？ 11:59 2022/08/29 【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非 傳三甲不入冠軍為徐麟？ 你可能感興趣 【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作 演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶 10:26 2022/08/22 【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡曾與劉德華合作 演蕭亞軒梁朝偉女兒成難忘回憶 【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花 首次拍劇演慘被性侵戲份 13:03 2022/08/26 【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花 首次拍劇演慘被性侵戲份 【香港小姐】朱千雪入行10年發文回顧過得充實 從拍劇學懂40小時不睡覺 17:03 2022/08/27 【香港小姐】朱千雪入行10年發文回顧過得充實 從拍劇學懂40小時不睡覺 娛樂人物職業 香港小姐 演員 TVB 綜藝節目 娛樂行業 新冠肺炎