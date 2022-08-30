【學校動態】明道小學奇趣動物體驗工作坊  零距離親親動物學習環保與保育

動物與人類的生活息息相關，雖然香港是現代化都市，但在日常生活中仍可接觸不同種類的昆蟲和動物。港澳信義會明道小學一直致力培育學生德、智、體、群、美、靈，以達致「全人教育」，並且提倡「愉快有效學習」理念。

早前，學校舉辦了「奇趣動物體驗工作坊」，邀請Ivan哥哥介紹不同種類的動物，包括平日較少接觸的爬蟲類動物，如陸龜、蛇、蜥蝪、青蛙，和刺蝟等，讓同學有近距離觀察和接觸的珍貴機會。透過講座分享及親身感受，同學能進一步認識生物多樣性及動物分類知識，培養他們對環保與保育的概念。

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在活動中，Ivan讓小朋友透過視覺、聽覺、嗅覺和觸覺，近距離觀察及捉摸不同物種的奇趣生物，然後他解說各種動物的特徵。同學們對於如蛇或蜥蝪這些較少機會接觸的生物都有所恐懼，但在Ivan的指導下，學生除了學習到豐富的動物知識外，亦可以鼓起勇氣嘗試接觸牠們，並與不同動物合照，學會勇敢面對挑戰。

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此外，近距離接觸真實的野生動物，亦能加深小朋友的印象，不但可愉快有效地學習保育訊息，亦可培養愛心和同理心，學會尊重生命，達致「全人教育」，促進學生良好的學習和成長。

最後，同學們分享活動感想均指出在活動中獲益良多，六年級畢業同學更表示今次活動實屬難得，能讓他們大開眼界，並在畢業前留下美好回憶。

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責任編輯︰王明芳