【詐騙佣金】涉串謀保單持有人詐騙佣金等共13萬　前保險代理人等3人判服務令

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33歲友邦保險前保險代理人涉與4名保單持有人詐騙友邦保險佣金，以及醫療費用賠償共逾13萬港元。涉案代理人及2名保單持有人今（30日）於東區裁判法院判刑，裁判官判刑時指，案件嚴重，惟3人對控方作出重大協助，以致控方能拘捕罪責更嚴重人士，遂判處3人120至180小時社會服務令，另頒令涉案代理人向友邦保險賠償1.5萬元。

首案被告為陳嘉宇（35歲，理髮師）被控2項串謀欺詐罪。次案被告為伍永基（40歲，友邦保險前保險代理人）、姚俊豪（27歲，技術員），共被控3項串謀欺詐罪。

代表律師求情時指，各被告均同意社會服務令報告內容。代表律師指，陳曾作出3份證人口供，以協助控方證案，讓另外2名被告於區域法院認罪。

代表律師又指，姚因年少無知，不忍拒絕其表哥，即伍的要求，而犯下本案。代表律師又指，伍願意對涉案保險公司作出賠償。

裁判官判刑時指，案件本身嚴重，可判處即時監禁，但各被告則適時認罪，並對控方作出重大協助，以致控方能拘捕罪責更嚴重的人，遂判伍180小時社會服務令、姚120小時社會服務令、陳作160小時社會服務令，另下令伍向友邦保險賠償1.5萬元。

案情指，案發時間為2017年6月至2019年4月。伍、姚一同虛報姚的職業、月薪、平均每月開支及累積流動資產，以及其右腳踝受傷。陳則與伍一同虛報陳的職業及其右膝蓋受傷，從而誘使友邦保險向陳支付保險賠償逾2.2萬港元。

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記者：梁錦麟