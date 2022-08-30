【支援學校】基金會資助學校確診基層家庭購抗疫物資　首階段資助500個家庭

▲ （GX Foundation fb圖片）

本港近日確診個案升至8000至9000宗，全港學校本周四（9月1日）開學。共享基金會今天（30日）宣佈，推出「學童家庭康復包支援計劃」，資助確診基層家庭購買一星期物資，每個家庭最多資助1200元，首階段資助500個家庭。

基金會指，計劃資助學校為本港中小學及幼稚園的確診基層學生家庭採購康復包，當中包括7日家居檢疫及隔離期間所需食物、補充劑、舒緩藥物及防疫物資等。2至4人家庭最高資助額為800元，資助額按家庭人數調整，每個家庭最高資助1200元，已報名的學校可為確診後獲得政府隔離令或檢疫令， 並符合家居檢疫條件的學生家庭，代為安排採購一星期的防疫物資，其後向基金會提供單據報銷，資助額因應家庭成員人數調整。

基金會稱，是次計劃以學校為參加單位， 有意參加計劃的學校可透過網上提交申請，獲確認資格後，可代有需要學生申請資助。同時亦會向學校捐贈快速抗原測試劑，協助學校應付每日病毒篩查需求。

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責任編輯：余思嵐