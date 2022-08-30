【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕

▲ 工作機會不絕！

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》不時都會有港姐加盟，繼早前「爆粗港姐」梁允瑜飾演接龍集團新人事部經理Mocha後，早前在劇中演千金小姐Luna的何沛珈（Roxanne）由客串角色變成代替蔡玉皎（王子涵飾）的秘書位置。

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【學是疫學非】何沛珈棄當護士選港姐 受大台力捧演出機會不斷【多圖】

成為龍力士秘書

昨晚（8月29日）一集何沛珈再次化身舞女郎穿上黑絲上陣大跳椅子舞給龍力士（鄭世豪飾）欣賞，最終更成為其秘書，相信暫時都會成為劇中的長駐角色。

事後，Roxanne接受媒體訪問時表示因其角色要經常跳舞，所以她為此角色花了少準備功夫：「角色需要身材要好好，依家準備咗兩個月嘅lunch box，外景都自己帶飯。」又指能夠拍劇和做主持，感到很幸運，故會出盡100分的努力。

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放棄護士選港姐

何沛珈（Roxanne）前名為何孟珊，於2020年參加香港小姐入行，年競選以「逆市筍工」作招徠，以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物等形容吸引佳麗，加上疫情爆發，原本為白衣天使的Roxanne辭去護士一職，毅然參選港姐。

雖然Roxanne落敗三甲僅以最後五強離場，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝員，留低發展演藝事業，而入行後她機會不絕。

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入行機會不絕

2020年12月，Roxanne加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，其後有份主持抗疫節目《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》。

除了處境劇《愛．回家之開心速遞》外，早前先後參與《痞子殿下》、《新四十二章》等劇集，現正還正在拍攝《寵愛Pet Pet》，再加上《東張西望》以及《愛·回家之開心速遞》，共有三個工作平行進行中。

難怪她笑指自己「唔返工會病」，十分熱愛，更指自己訓練到睡5個小時就足夠。